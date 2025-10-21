https://ria.ru/20251021/pulkovo-2049673398.html
В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пулково, сообщает Росавиация. РИА Новости, 21.10.2025
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
санкт-петербург
санкт-петербург
