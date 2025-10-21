Рейтинг@Mail.ru
В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
18:22 21.10.2025
В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пулково, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Самолет Airbus А320, выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Росавиация рассказала о работе служб Пулково во время инцидента с самолетом
20 октября, 11:50
 
