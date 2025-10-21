https://ria.ru/20251021/proekt-2049673597.html
Семнадцать проектов получили гранты "Агростартап" в Пермском крае
Семнадцать проектов получили гранты "Агростартап" в Пермском крае
Семнадцать проектов получили гранты "Агростартап" в Пермском крае
В Пермском крае объявили 17 лучших проектов дополнительного отбора на гранты "Агростартап", сообщает пресс-служба регионального правительства.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Пермском крае объявили 17 лучших проектов дополнительного отбора на гранты "Агростартап", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Программа "Агростартап" предоставляет начинающим фермерам гранты на создание и развитие сельскохозяйственного бизнеса на конкурсной основе. Как ранее подчеркивал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, эта мера поддержки является одной из самых востребованных в регионе. Она призвана помочь новым предпринимателям аграрной отрасли, которые готовы инвестировать в развитие сельских территорий и создавать новые рабочие места.
Отмечается, что на участие в дополнительном отборе претендовали 46 инициатив из 22 муниципальных образований края. Объем финансирования, который получат начинающие аграрии, варьируется от 1,9 до 2,5 миллиона рублей на каждый проект.
Среди заявок наиболее популярным направлением стало разведение крупного рогатого скота, на которое пришлось шесть проектов. Четыре заявки были посвящены выращиванию плодово-ягодных культур, а два начинающих фермера планируют заняться созданием форелевых хозяйств.
Наибольшее количество баллов по итогам отбора набрали проекты Николая Шестакова по созданию козоводческой фермы в Карагайском округе, Илдара Гарифуллина по разведению крупного рогатого скота мясных пород в Октябрьском округе и Ларисы Овсянниковой по созданию питомника для выращивания жимолости в Большесосновском округе.