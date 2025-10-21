Рейтинг@Mail.ru
19:32 21.10.2025
РЭЦ и регионы усиливают продвижение "Сделано в России"
экономика
экономика
Экономика
РЭЦ и регионы усиливают продвижение "Сделано в России"

Регионы активно присоединяются к продвижению национального бренда

© РИА Новости / Кирилл ЗыковМеждународный экспортный форума "Сделано в России" в Национальном центре
Международный экспортный форума Сделано в России в Национальном центре - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Регионы активно присоединяются к продвижению национального бренда "Сделано в России", ряд соответствующих соглашений о сотрудничестве с регионами подписал Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) 21 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" в Национальном центре "Россия".
К продвижению федеральной программы национального бренда "Сделано в России" присоединились четыре региона: Волгоградская, Владимирская, Архангельская область и Удмуртская Республика.
Подписи под документами поставили вице-президент РЭЦ Татьяна Ан, руководитель ЦПЭ Волгоградской области Виктория Афанасова, руководитель ЦПЭ Владимирской области Дарья Гречухина, руководитель ЦПЭ Удмуртии Валерия Антоненко и генеральный директор Агентства регионального развития Архангельской области Екатерина Сташкевич.
Соглашения расширяют возможности по популяризации отечественной продукции за рубежом и укрепляет узнаваемость национального бренда. Теперь регионы смогут использовать бренд "Сделано в России" на своих цифровых ресурсах, в экспозициях на международных выставках и ярмарках, а также в рамках других публичных мероприятий.
"Соглашением мы объединяем силы в популяризации и развитии узнаваемости национального бренда "Сделано в России", в повышении конкурентоспособности нашей продукции и росте объемов экспорта на целевых рынках. У компаний региона появится еще больше возможностей для продвижения под знаком "Сделано в России", доверие к которому у наших зарубежных партнеров продолжает расти", — подчеркнула Ан.
Программа "Сделано в России" включает добровольную сертификацию, доступную компаниям любых отраслей несырьевого экспорта. Получение сертификата дает право маркировать продукцию международным знаком качества и получать дополнительные инструменты продвижения за рубежом. Уже 31 владимирская, 19 волгоградских, 16 удмуртских и 11 архангельских компаний подтвердили соответствие требованиям программы и получили сертификат.
Напомним, программа "Сделано в России" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ее координирует Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на Российский экспортный центр. В 2025 году Правительство по поручению президента приняло обновленную программу "Сделано в России", которая расширила список инструментов продвижения российской продукции за рубежом.
С 2022 года благодаря мероприятиям программы повысить свою узнаваемость, найти партнеров, покупателей и закрепиться на внешних рынках смогли свыше 3 700 компаний. Удалось заключить экспортные контракты на сумму более 420 млрд рублей.
Больше о программе можно узнать на официальном сайте РЭЦ.
Центры поддержки экспорта помогают МСП на всех стадиях экспортной деятельности: от базовых консультаций и обучения по вопросам ВЭД до поиска партнеров, участия в бизнес-миссиях и выставках, а также выхода на маркетплейсы и другие зарубежные каналы сбыта. Они работают в 82 регионах. Список ЦПЭ доступен на сайте РЭЦ.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Международный экспортный форум "Сделано в России" — главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор Форума — Российский экспортный центр (Группа ВЭБ). Партнеры деловой программы — Правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер — ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер — РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, Россия24, медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", "Газпром-Медиа Холдинг", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.
