В Кремле прокомментировали учения НАТО в Северном море
В Кремле прокомментировали учения НАТО в Северном море - РИА Новости, 21.10.2025
В Кремле прокомментировали учения НАТО в Северном море
Россией принимаются соответствующие меры в плане подготовки своего потенциала, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления об РИА Новости, 21.10.2025
В Кремле прокомментировали учения НАТО в Северном море
Песков: Россия принимает меры в плане подготовки своего потенциала