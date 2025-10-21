Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали учения НАТО в Северном море
13:41 21.10.2025 (обновлено: 13:42 21.10.2025)
В Кремле прокомментировали учения НАТО в Северном море
В Кремле прокомментировали учения НАТО в Северном море
Россией принимаются соответствующие меры в плане подготовки своего потенциала, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления об РИА Новости, 21.10.2025
В Кремле прокомментировали учения НАТО в Северном море

Песков: Россия принимает меры в плане подготовки своего потенциала

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россией принимаются соответствующие меры в плане подготовки своего потенциала, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления об учениях НАТО в Северном море
"Конечно, в плане подготовки нашего потенциала принимаются соответствующие меры", - сказал Песков журналистам.
Ранее издание Spiegel сообщило, что военно-воздушные силы НАТО проводят над Северным морем учения Ramstein Flag 2025, в ходе которых отрабатывается сценарий по отражению якобы "российского нападения" на территорию союзников альянса и сдерживания противника.
Россия тщательно отслеживает замыслы учений НАТО, заявил Песков
