Подготовка к саммиту России и США в Венгрии идет, заявили в МИД
Подготовка к саммиту России и США в Венгрии идет, заявили в МИД - РИА Новости, 21.10.2025
Подготовка к саммиту России и США в Венгрии идет, заявили в МИД
Подготовка к саммиту президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа идет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T12:53:00+03:00
россия
сша
сергей рябков
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа в будапеште
Подготовка к саммиту России и США в Венгрии идет, заявили в МИД
Рябков сообщил о ходе подготовки к саммиту Путина и Трампа