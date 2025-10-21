Рейтинг@Mail.ru
Подготовка к саммиту России и США в Венгрии идет, заявили в МИД - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/podgotovka-2049562534.html
Подготовка к саммиту России и США в Венгрии идет, заявили в МИД
Подготовка к саммиту России и США в Венгрии идет, заявили в МИД - РИА Новости, 21.10.2025
Подготовка к саммиту России и США в Венгрии идет, заявили в МИД
Подготовка к саммиту президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа идет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T12:53:00+03:00
2025-10-21T12:53:00+03:00
россия
сша
сергей рябков
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа в будапеште
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_825271aabdf0db5224f141ad2fdfd4d1.jpg
https://ria.ru/20251021/lavrov-2049561644.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fde678483057a9bdf33aeb0ad0dde6a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, сергей рябков, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа в будапеште
Россия, США, Сергей Рябков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Подготовка к саммиту России и США в Венгрии идет, заявили в МИД

Рябков сообщил о ходе подготовки к саммиту Путина и Трампа

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Подготовка к саммиту президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа идет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Подготовка идет", - сказал Рябков журналистам.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Лавров обсудил с Рубио подготовку встречи Путина и Трампа
Вчера, 12:48
 
РоссияСШАСергей РябковВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа в Будапеште
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала