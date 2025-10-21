https://ria.ru/20251021/perevozchiki-2049606212.html
В Подмосковье упростили выдачу электронных карт для перевозчиков
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Процедуру оформления электронных документов для перевозчиков упростили в Московской области. Теперь свидетельство и карту маршрута можно оформить непосредственно на региональном государственном портале. Об этом сообщил 360.ru
со ссылкой на министерство государственного управления области.
Усовершенствование сервиса позволило сделать сам процесс значительно проще и ускорить обработку заявок. По данным ведомства, услуга впервые стала доступна на сайте в 2022 году. За прошедший период ею воспользовались порядка 2,8 тыс. раз.
"Сейчас процесс ее получения стал еще удобнее и быстрее: срок рассмотрения заявлений сократили до четырех рабочих дней и добавили возможность получения дубликата сведений о перевозчике и маршруте перевозок", – рассказала глава мингосуправления Надежда Куртяник.
Воспользоваться опцией могут организации и индивидуальные предприниматели. Для этого необходимо пройти регистрацию через Единую систему идентификации и аутентификации, а также заполнить заявку в соответствующем разделе официального ресурса.