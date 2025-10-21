Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье упростили выдачу электронных карт для перевозчиков - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:30 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/perevozchiki-2049606212.html
В Подмосковье упростили выдачу электронных карт для перевозчиков
В Подмосковье упростили выдачу электронных карт для перевозчиков - РИА Новости, 21.10.2025
В Подмосковье упростили выдачу электронных карт для перевозчиков
Процедуру оформления электронных документов для перевозчиков упростили в Московской области. Теперь свидетельство и карту маршрута можно оформить... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T15:30:00+03:00
2025-10-21T15:30:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830740829_0:0:3182:1789_1920x0_80_0_0_ee12b87feaf1b0db0993ded7c11452a9.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830740829_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_5cf81654309a5d141371e6f77784bef7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье упростили выдачу электронных карт для перевозчиков

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФинал третьего сезона Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" в Казани
Финал третьего сезона Всероссийского конкурса Цифровой прорыв в Казани - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Процедуру оформления электронных документов для перевозчиков упростили в Московской области. Теперь свидетельство и карту маршрута можно оформить непосредственно на региональном государственном портале. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство государственного управления области.
Усовершенствование сервиса позволило сделать сам процесс значительно проще и ускорить обработку заявок. По данным ведомства, услуга впервые стала доступна на сайте в 2022 году. За прошедший период ею воспользовались порядка 2,8 тыс. раз.
"Сейчас процесс ее получения стал еще удобнее и быстрее: срок рассмотрения заявлений сократили до четырех рабочих дней и добавили возможность получения дубликата сведений о перевозчике и маршруте перевозок", – рассказала глава мингосуправления Надежда Куртяник.
Воспользоваться опцией могут организации и индивидуальные предприниматели. Для этого необходимо пройти регистрацию через Единую систему идентификации и аутентификации, а также заполнить заявку в соответствующем разделе официального ресурса.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала