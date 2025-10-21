Число госпитализированных после отравления в Улан-Удэ достигло 75 человек

ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Число госпитализированных после массового отравления готовой продукцией в Улан-Удэ выросло до 75 человек, сообщила заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

"На 16.00 (11.00 мск) в республиканскую инфекционную больницу госпитализировано 75 человек, из них 46 детей, больных в реанимации нет. Состояние всех пострадавших стабильное с положительной динамикой", - написала Лудупова в своем Telegram-канале.