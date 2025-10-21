https://ria.ru/20251021/otravlenie-2049565939.html
Число госпитализированных после отравления в Улан-Удэ достигло 75 человек
2025-10-21T13:11:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Число госпитализированных после массового отравления готовой продукцией в Улан-Удэ выросло до 75 человек, сообщила заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ
. Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ
"Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", ей предъявлено обвинение. Во вторник суд отправил ее под домашний арест. На 21 октября зарегистрирован 121 случай заболевания, из них 66 детей. Госпитализированы 67 человек, из них 40 детей, сообщали РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора
.
"На 16.00 (11.00 мск) в республиканскую инфекционную больницу госпитализировано 75 человек, из них 46 детей, больных в реанимации нет. Состояние всех пострадавших стабильное с положительной динамикой", - написала Лудупова в своем Telegram-канале.
По ее словам, продолжается работа всех медицинских служб в усиленном режиме, проводятся лабораторные исследования. Поликлиники города ведут наблюдение за 296 контактными лицами.
Представитель управления Роспотребнадзора по Бурятии
ранее уточнял РИА Новости, что все заболевшие употребляли готовую продукцию производства ООО "Восток", приобретенную в магазинах торговой сети "Николаевский" в Улан-Удэ. На предприятии выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований, цех закрыли.