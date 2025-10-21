https://ria.ru/20251021/opasnost-2049645436.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.10.2025
белгородская область
Во всей Белгородской области объявили ракетную опасность