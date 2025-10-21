НКО смогут привлекать наставников для детей-сирот в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Социально ориентированные некоммерческие организации смогут привлекать наставников для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Ростовской области, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.

Областной закон "О наставничестве" депутаты регионального парламента приняли на заседании во вторник.

По словам Ищенко, в Ростовской области созданы все условия для полноценной работы детских домов, социально-реабилитационных центров, финансовых проблем в этих учреждениях нет. При этом важная часть жизни сирот - это выбор профессии, учебного заведения, рабочего места.

"Мы приняли закон, который устанавливает все нормы и правила привлечения наставников в жизнь ребенка, оставшегося без родителей. Мы установили требования, критерии и формы государственной поддержки", - сказал спикер областного парламента.

Среди требований - наставниками могут стать только граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ростовской области, достигшие возраста 25 лет. Они должны быть способны по своим нравственным и иным личным качествам содействовать социальной адаптации и социальной реабилитации подопечного и выполнять иные установленные обязанности наставника.

Как уточнила председатель комитета заксобрания области по социальной политике Елена Елисеева, документ позволит социально ориентированным некоммерческим организациям, как основным участникам реализации данного закона, подбирать наставников из числа жителей Ростовской области для того, чтобы работать с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.