Прием заявок на "Наставничество" для предпринимателей стартовал в Удмуртии

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Удмуртии открыли набор на образовательную программу "Наставничество" для предпринимателей, сообщает пресс-служба правительства республики.

Организатором выступает региональный центр "Мой бизнес". Проект проходит в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

В рамках программы опытные бизнесмены выступят в роли наставников. Они будут индивидуально работать с начинающими предпринимателями: помогать анализировать проекты, находить пути повышения прибыльности и выстраивать эффективные бизнес-процессы.

В пресс-службе отмечают, что участие в программе бесплатное. К подаче заявок приглашаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые зарегистрированы в Удмуртии и работают на рынке не более 1 года.

Руководитель регионального центра "Мой бизнес", директор корпорации развития Удмуртии Эмиль Бикмеев отметил, что главная ценность наставничества заключается в способности предотвращать типичные ошибки начинающих предпринимателей на основе реального опыта. По его словам, это позволяет им миновать стадию проб и ошибок и перейти к этапу роста.

"Индивидуальный подход лежит в основе программы, что гарантирует уникальность траектории развития для каждого", — приводит пресс-служба слова Бикмеева.

Занятия в программе будут включать очные и онлайн-консультации с выполнением практических заданий. Отбор участников состоит из нескольких этапов: подача заявки с заполнением аудиторной анкеты, подготовка презентации проекта и его защита в онлайн-формате перед экспертами-наставниками. По итогам всех этапов будет сформирован окончательный список участников.