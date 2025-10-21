Рейтинг@Mail.ru
Прием заявок на "Наставничество" для предпринимателей стартовал в Удмуртии - РИА Новости, 21.10.2025
13:57 21.10.2025 (обновлено: 19:13 21.10.2025)
Прием заявок на "Наставничество" для предпринимателей стартовал в Удмуртии
Прием заявок на "Наставничество" для предпринимателей стартовал в Удмуртии
В Удмуртии открыли набор на образовательную программу "Наставничество" для предпринимателей, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 21.10.2025
Прием заявок на "Наставничество" для предпринимателей стартовал в Удмуртии

Прием заявок на обучающий проект "Наставничество" в бизнесе открылся в Удмуртии

© iStock.com / Jirapong ManustrongОбсуждение бизнес-плана
Обсуждение бизнес-плана - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© iStock.com / Jirapong Manustrong
Обсуждение бизнес-плана. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Удмуртии открыли набор на образовательную программу "Наставничество" для предпринимателей, сообщает пресс-служба правительства республики.
Организатором выступает региональный центр "Мой бизнес". Проект проходит в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
В рамках программы опытные бизнесмены выступят в роли наставников. Они будут индивидуально работать с начинающими предпринимателями: помогать анализировать проекты, находить пути повышения прибыльности и выстраивать эффективные бизнес-процессы.
В пресс-службе отмечают, что участие в программе бесплатное. К подаче заявок приглашаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые зарегистрированы в Удмуртии и работают на рынке не более 1 года.
Руководитель регионального центра "Мой бизнес", директор корпорации развития Удмуртии Эмиль Бикмеев отметил, что главная ценность наставничества заключается в способности предотвращать типичные ошибки начинающих предпринимателей на основе реального опыта. По его словам, это позволяет им миновать стадию проб и ошибок и перейти к этапу роста.
"Индивидуальный подход лежит в основе программы, что гарантирует уникальность траектории развития для каждого", — приводит пресс-служба слова Бикмеева.
Занятия в программе будут включать очные и онлайн-консультации с выполнением практических заданий. Отбор участников состоит из нескольких этапов: подача заявки с заполнением аудиторной анкеты, подготовка презентации проекта и его защита в онлайн-формате перед экспертами-наставниками. По итогам всех этапов будет сформирован окончательный список участников.
Подать заявку на участие можно до 16 ноября через сайт программы.
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
