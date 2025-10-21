Рейтинг@Mail.ru
18:33 21.10.2025
Мишустин обсудил с Володиным вопрос корректировки бюджетного пакета
Мишустин обсудил с Володиным вопрос корректировки бюджетного пакета
экономика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным отметил готовность правительства обсуждать идеи по корректировке отдельных инициатив бюджетного пакета, сообщила пресс-служба кабмина в официальном Telegram-канале правительства.
Мишустин во вторник встретился с главой нижней палаты парламента, они обсудили проект нового федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Володин сообщил, что на пленарном заседании в среду депутаты рассмотрят проект трёхлетнего бюджета в первом чтении.
"Вячеслав Володин также проинформировал Михаила Мишустина о поступающих в Государственную думу предложениях общественных организаций и деловых объединений по корректировке отдельных инициатив, внесённых правительством в составе бюджетного пакета. Михаил Мишустин отметил готовность правительства к конструктивному диалогу, добавив, что Минфину будет поручено оперативно проработать указанные предложения при участии заинтересованных министерств и ведомств", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Мишустин обозначил направления борьбы с серыми схемами в бизнесе
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВячеслав ВолодинГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
