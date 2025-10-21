Мишустин обсудил с Володиным вопрос корректировки бюджетного пакета

Мишустин во вторник встретился с главой нижней палаты парламента, они обсудили проект нового федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Володин сообщил, что на пленарном заседании в среду депутаты рассмотрят проект трёхлетнего бюджета в первом чтении.

"Вячеслав Володин также проинформировал Михаила Мишустина о поступающих в Государственную думу предложениях общественных организаций и деловых объединений по корректировке отдельных инициатив, внесённых правительством в составе бюджетного пакета. Михаил Мишустин отметил готовность правительства к конструктивному диалогу, добавив, что Минфину будет поручено оперативно проработать указанные предложения при участии заинтересованных министерств и ведомств", - говорится в сообщении.