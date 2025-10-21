РЭЦ расширит сеть розничных магазинов в Китае и Вьетнаме

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) усилит свою инфраструктуру продвижения продукции под брендом "Сделано в России" в Китае и Вьетнаме - 21 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" в Национальном центре "Россия" компания NGUYEN HONG (оператор российского национального павильона во Вьетнаме) заключила с РЭЦ соответствующее соглашение о сотрудничестве, а китайские Henan Hangcai Industrial и Heilongjiang Transportation Investment International Logistics Trade Group получили сертификаты партнеров Российского национального павильона.

В рамках сотрудничества NGUYEN HONG и РЭЦ планируют открыть розничные магазины с российской продукцией под национальным брендом "Сделано в России". Кроме того, планируется также открытие брендированных полок Made in Russia в местных магазинах и торговых сетях. Благодаря этому жители Вьетнама получат доступ к широкому ассортименту продуктов питания и потребительских товаров из России.

В свою очередь, партнерство РЭЦ и китайских компаний позволит усилить инфраструктуру продвижения российской продукции в КНР. В Шанхае работает головной павильон с российской продукцией, и в 8 различных регионах Китая открыты площадки продвижения павильона и розничные магазины "Сделано в России". Сотрудничество с Henan Hangcai Industrial и Heilongjiang Transportation Investment International Logistics Trade Group позволит РЭЦ продвигать продукцию российских компаний в провинциях Хэнань и Хэбэй.

"Для РЭЦ крайне важно не просто продавать российские товары, а выстраивать системное присутствие на ключевых внешних рынках. Китай и Вьетнам - это перспективные экспортные рынки, где потребители с большим интересом встречают "Сделано в России". В частности, в Китае уже работает 17 розничных офлайн магазинов и полок в магазинах Made in Russia по линии российского национального павильона, и мы расширим эту сеть до 300 магазинов и "полок", - сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Отметим, сеть российских национальных павильонов начала развиваться в 2017 году. В настоящее время они успешно работают в шести странах: Китае, ОАЭ, Вьетнаме, Египте, Турции и Саудовской Аравии. В них представлено более 3350 наименований товаров от более 180 ведущих российских производителей, причем более 65% резидентов составляют малые и средние предприятия.

Международный экспортный форум "Сделано в России" - главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор форума - Российский экспортный центр (Группа ВЭБ). Партнеры деловой программы - правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер - ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер - РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", "Газпром-Медиа Холдинг", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд "Росконгресс".