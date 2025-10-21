Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ расширит сеть розничных магазинов в Китае и Вьетнаме - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/magazin-2049690950.html
РЭЦ расширит сеть розничных магазинов в Китае и Вьетнаме
РЭЦ расширит сеть розничных магазинов в Китае и Вьетнаме - РИА Новости, 21.10.2025
РЭЦ расширит сеть розничных магазинов в Китае и Вьетнаме
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) усилит свою инфраструктуру продвижения продукции под брендом "Сделано в России" в Китае и Вьетнаме - 21 октября на... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T19:40:00+03:00
2025-10-21T19:40:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049689860_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cdd3535a5c75d4c36052ace7dfa7b9b9.jpg
https://ria.ru/20251021/prodvizhenie-2049688622.html
https://ria.ru/20251021/kadry-2049689711.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049689860_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_4599dafdb4d4e83118ac8545456fa70c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
РЭЦ расширит сеть розничных магазинов в Китае и Вьетнаме

РЭЦ расширит сеть розничных магазинов 'Сделано в России' в Китае и Вьетнаме

© РИА Новости / Кирилл ЗыковМеждународный экспортный форум "Сделано в России"
Международный экспортный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Международный экспортный форум "Сделано в России"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) усилит свою инфраструктуру продвижения продукции под брендом "Сделано в России" в Китае и Вьетнаме - 21 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" в Национальном центре "Россия" компания NGUYEN HONG (оператор российского национального павильона во Вьетнаме) заключила с РЭЦ соответствующее соглашение о сотрудничестве, а китайские Henan Hangcai Industrial и Heilongjiang Transportation Investment International Logistics Trade Group получили сертификаты партнеров Российского национального павильона.
В рамках сотрудничества NGUYEN HONG и РЭЦ планируют открыть розничные магазины с российской продукцией под национальным брендом "Сделано в России". Кроме того, планируется также открытие брендированных полок Made in Russia в местных магазинах и торговых сетях. Благодаря этому жители Вьетнама получат доступ к широкому ассортименту продуктов питания и потребительских товаров из России.
Международный экспортный форума Сделано в России в Национальном центре - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
РЭЦ и регионы усиливают продвижение "Сделано в России"
Вчера, 19:32
В свою очередь, партнерство РЭЦ и китайских компаний позволит усилить инфраструктуру продвижения российской продукции в КНР. В Шанхае работает головной павильон с российской продукцией, и в 8 различных регионах Китая открыты площадки продвижения павильона и розничные магазины "Сделано в России". Сотрудничество с Henan Hangcai Industrial и Heilongjiang Transportation Investment International Logistics Trade Group позволит РЭЦ продвигать продукцию российских компаний в провинциях Хэнань и Хэбэй.
"Для РЭЦ крайне важно не просто продавать российские товары, а выстраивать системное присутствие на ключевых внешних рынках. Китай и Вьетнам - это перспективные экспортные рынки, где потребители с большим интересом встречают "Сделано в России". В частности, в Китае уже работает 17 розничных офлайн магазинов и полок в магазинах Made in Russia по линии российского национального павильона, и мы расширим эту сеть до 300 магазинов и "полок", - сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Отметим, сеть российских национальных павильонов начала развиваться в 2017 году. В настоящее время они успешно работают в шести странах: Китае, ОАЭ, Вьетнаме, Египте, Турции и Саудовской Аравии. В них представлено более 3350 наименований товаров от более 180 ведущих российских производителей, причем более 65% резидентов составляют малые и средние предприятия.
Международный экспортный форум "Сделано в России" - главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор форума - Российский экспортный центр (Группа ВЭБ). Партнеры деловой программы - правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер - ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер - РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", "Газпром-Медиа Холдинг", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд "Росконгресс".
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и первый заместитель генерального директора Московского экспортного центра Надежда Ларионова - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Школа экспорта РЭЦ и МЭЦ будут вместе растить кадры
Вчера, 19:36
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала