СМИ сообщили об обысках у экс-главы "Укрэнерго" Кудрицкого

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Обыски проходят у экс-главы национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, сообщает украинское издание "Экономическая правда".
"Государственное бюро расследований 21 октября пришло с обысками к бывшему руководителю "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому. Следственные действия проводят по факту злоупотребления служебным положением и завладением средствами государственной компании", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Экономической правды".
По информации источников издания, речь идет о завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей. Обыски также проходят в "Укрэнерго" и в помещениях подрядной организации.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в сентябре 2024 года сообщил, что Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго". Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что такое решение принято из-за ненадлежащей защиты энергообъектов.
Агентство УНИАН в июле прошлого года сообщало, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил возбудить уголовное дело против Кудрицкого по подозрению во взяточничестве.
Издание "Инсайдер" позже сообщило, что экс-глава "Укрэнерго" якобы выехал в Польшу.