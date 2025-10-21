Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили об обысках у экс-главы "Укрэнерго" Кудрицкого - РИА Новости, 21.10.2025
14:18 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/kurditskiy-2049583675.html
СМИ сообщили об обысках у экс-главы "Укрэнерго" Кудрицкого
Обыски проходят у экс-главы национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, сообщает украинское издание "Экономическая правда". РИА Новости, 21.10.2025
в мире
украина, польша, укрэнерго, верховная рада украины, в мире
Украина, Польша, Укрэнерго, Верховная Рада Украины, В мире
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Обыски проходят у экс-главы национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, сообщает украинское издание "Экономическая правда".
"Государственное бюро расследований 21 октября пришло с обысками к бывшему руководителю "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому. Следственные действия проводят по факту злоупотребления служебным положением и завладением средствами государственной компании", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Экономической правды".
Командующий нацгвардии Украины Александр Пивненко - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
СМИ сообщили об обысках у руководства нацгвардии Украины
10 мая, 14:24
По информации источников издания, речь идет о завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей. Обыски также проходят в "Укрэнерго" и в помещениях подрядной организации.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в сентябре 2024 года сообщил, что Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго". Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что такое решение принято из-за ненадлежащей защиты энергообъектов.
Агентство УНИАН в июле прошлого года сообщало, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил возбудить уголовное дело против Кудрицкого по подозрению во взяточничестве.
Издание "Инсайдер" позже сообщило, что экс-глава "Укрэнерго" якобы выехал в Польшу.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
СМИ: в Высшей квалификационной комиссии судей Украины проходит обыск
11 марта, 17:33
 
