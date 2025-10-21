Рейтинг@Mail.ru
Княжевская: в Новогирееве построят дом по реновации
10:10 21.10.2025
Княжевская: в Новогирееве построят дом по реновации
Княжевская: в Новогирееве построят дом по реновации
Дом по программе реновации построят в районе Новогиреево в Москве, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 21.10.2025
2025
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Дом по программе реновации построят в районе Новогиреево в Москве, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Дом возведут на Братской улице во владении 23.
"На участке площадью 1,29 гектара планируется строительство жилого дома по программе реновации. Общая площадь новостройки составит 45 тысяч квадратных метров. Дом появится в районе с развитой инфраструктурой, в шаговой доступности от станции метро "Перово", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
 
