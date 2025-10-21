Княжевская: в Новогирееве построят дом по реновации

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Дом по программе реновации построят в районе Новогиреево в Москве, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.