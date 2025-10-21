В Т-Банке рассказали о росте популярности биометрии

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Около одного миллиона клиентов Т-Банка активно пользуются сервисами биометрии ежемесячно, в перспективе технология станет таким же привычным способом оплаты, как использование телефона, заявил в беседе с РИА Новости заместитель директора департамента платежных систем банка Алексей Бакланов.

"На сегодняшний день более 18 миллионов клиентов Т-Банка имеют доступ к биометрическим сервисам, и около 1 миллиона человек активно пользуются ими ежемесячно", - сказал он, отвечая на вопрос о росте популярности сервисов биометрии в банке.

Бакланов подчеркнул, что биометрия - это не просто технология, а элемент повседневного комфорта, который со временем станет стандартом. "Главный вопрос сейчас - масштабирование. Биометрия пока доступна не везде, но по мере расширения инфраструктуры она станет таким же привычным способом оплаты, как использование телефона", - отметил он.

Также представитель банка рассказал о том, как биометрические технологии применяются банками РФ в борьбе с мошенниками.