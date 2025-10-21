Рейтинг@Mail.ru
В Т-Банке рассказали о росте популярности биометрии - РИА Новости, 21.10.2025
08:31 21.10.2025
В Т-Банке рассказали о росте популярности биометрии
В Т-Банке рассказали о росте популярности биометрии
технологии, россия
Технологии, Россия
Около миллиона клиентов Т-Банка активно пользуются сервисами биометрии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкомат Т-Банка
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Банкомат Т-Банка. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Около одного миллиона клиентов Т-Банка активно пользуются сервисами биометрии ежемесячно, в перспективе технология станет таким же привычным способом оплаты, как использование телефона, заявил в беседе с РИА Новости заместитель директора департамента платежных систем банка Алексей Бакланов.
"На сегодняшний день более 18 миллионов клиентов Т-Банка имеют доступ к биометрическим сервисам, и около 1 миллиона человек активно пользуются ими ежемесячно", - сказал он, отвечая на вопрос о росте популярности сервисов биометрии в банке.
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Шереметьево готовы внедрить биометрию для посадки без паспорта
3 октября, 02:23
Бакланов подчеркнул, что биометрия - это не просто технология, а элемент повседневного комфорта, который со временем станет стандартом. "Главный вопрос сейчас - масштабирование. Биометрия пока доступна не везде, но по мере расширения инфраструктуры она станет таким же привычным способом оплаты, как использование телефона", - отметил он.
Также представитель банка рассказал о том, как биометрические технологии применяются банками РФ в борьбе с мошенниками.
"Наша антифрод-система умеет определять, когда клиент под воздействием мошенников передал им доступ в свой личный кабинет, в том числе сообщил им одноразовые коды подтверждения операций, и злоумышленники пытаются совершить платеж от имени клиента. В этом случае подключается наш сервис проверки личности через селфи, и мошенники не могут его пройти и украсть деньги", - пояснил он.
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Близнюк: биометрия в России будет развиваться через поведенческие факторы
9 октября, 19:03
 
