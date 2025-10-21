Италия скептически относится к идее использовать активы России, пишут СМИ

РИМ, 21 окт – РИА Новости. Италия скептически относится к предложению об использовании замороженных активов РФ для финансирования Киева, пишет газета Fatto Quotidiano.
Как отмечает издание, голосования в Совете не будет, но Италии, вероятно, придется занять позицию по этому вопросу.
"И к этому вопросу (премьер-министр Джорджа - ред.) Мелони настроена более чем скептически. Не только по юридическим причинам (риск апелляций), но и по политическим: такая мера грозит дальнейшим обострением отношений с Россией в тот момент, когда Путин уже сел за стол переговоров, хоть и непростых", - добавляется в статье.
Вопрос вокруг предоставления кредитов Украине за счет использования российских активов осложняется тем, что Италии придется в таком случае столкнуться с последствиями для государственных финансов, где, по предварительным оценкам, сумма составит около 15-20 миллиардов евро, говорится в статье.
"Италия не может позволить себе тратить эти средства, особенно в условиях крайне ограниченного бюджета", - пишет Fatto.
Издание отмечает, что недостаток финансирования отражается на задержке с подготовкой 13-го пакета военной помощи Киеву.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
