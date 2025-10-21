Рейтинг@Mail.ru
10:20 21.10.2025
В Энергодаре рассказали о ситуации с электроснабжением
Электроснабжение Энергодара Запорожской области пока не восстановлено в нескольких микрорайонах города, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости, 21.10.2025
Несколько районов Энергодара остались без света после аварии

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Опоры ЛЭП
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
Опоры ЛЭП. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Электроснабжение Энергодара Запорожской области пока не восстановлено в нескольких микрорайонах города, сообщил глава города Максим Пухов.
Вечером в понедельник в Энергодаре произошло аварийное отключение городской электросети из-за повышенной нагрузки. Позднее удалось запитать 1 и 2 микрорайоны.
"В Энергодаре из-за аварии без света остаются 4 и частично 3, 5, 6, 7 микрорайоны. Водоснабжение и водоотведение подключены. Энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения", - написал Пухов в Telegram-канале.
Часть социальных объектов обеспечиваются электроэнергией за счёт резервных генераторов, отметил он.
На ЗАЭС рассказали о ремонте поврежденной ВСУ ЛЭП "Днепровская"
20 октября, 08:18
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
