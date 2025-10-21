https://ria.ru/20251021/elektrosnabzhenie-2049521300.html
В Энергодаре рассказали о ситуации с электроснабжением
В Энергодаре рассказали о ситуации с электроснабжением - РИА Новости, 21.10.2025
В Энергодаре рассказали о ситуации с электроснабжением
Электроснабжение Энергодара Запорожской области пока не восстановлено в нескольких микрорайонах города, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости, 21.10.2025
В Энергодаре рассказали о ситуации с электроснабжением
Несколько районов Энергодара остались без света после аварии