Мишустин рассказал, как расчеты за экспорт в нацвалюте укрепляют экономику - РИА Новости, 21.10.2025
14:21 21.10.2025
Мишустин рассказал, как расчеты за экспорт в нацвалюте укрепляют экономику
Мишустин рассказал, как расчеты за экспорт в нацвалюте укрепляют экономику
экономика, россия, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Мишустин рассказал, как расчеты за экспорт в нацвалюте укрепляют экономику

Мишустин заявил об укреплении экономики благодаря расчету экспорта в нацвалюте

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Миридонов
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Расчеты за российский экспорт в национальной валюте дополнительно укрепляют экономику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Несмотря на внешнее давление со стороны недружественных стран, несырьевой неэнергетический экспорт в первом полугодии текущего года, по данным министерства экономического развития, обеспечил более 12% внутреннего валового продукта. При этом доля национальной валюты в расчетах за товары и услуги, по данным ЦБ, уже превысила 50%. Что дополнительно укрепляет экономику. Стимулирует рост инвестиций и предпринимательской активности", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".
РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".
Президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Почти все расчеты между странами СНГ идут в нацвалютах, заявил Путин
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
