14:12 21.10.2025
Ефимов: у метро "Лесопарковая" построят новые дороги
Ефимов: у метро "Лесопарковая" построят новые дороги
Ефимов: у метро "Лесопарковая" в Москве построят новые дороги

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Более шести километров дорог построят и реконструируют за счет городского бюджета в районе станции метро "Лесопарковая" в Москве, работы планируется завершить до конца 2028 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что сначала будет построено более 4,5 километра дорог у станции метро "Лесопарковая" в рамках развития технологической части транспортного узла, также запланирована реконструкция проектируемых проездов 6693 и 6693А. Кроме того, предусмотрена реконструкция участка съезда с МКАД на Варшавское шоссе, строительство автостанции, многоярусного паркинга на 350 мест и создание плоскостной парковки на 380 автомобилей.
"Также здесь переустроят участок съезда с внутренней стороны МКАД на Варшавское шоссе в сторону области, построят и реконструируют боковые проезды с внутренней и внешней сторон МКАД в районе транспортной развязки с улицей Поляны. Кроме того, будет организован проектируемый проезд с северной и южной сторон от выхода со станции метро", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил, что в 2026-2028 годах в столице должны сдать в эксплуатацию свыше 283 километров дорог.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Ефимов: на "Звенигородской" начали устанавливать эскалаторы
Вчера, 09:12
 
