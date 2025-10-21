Рейтинг@Mail.ru
11:12 21.10.2025
Фонтаны на территории ВДНХ в Москве подготовили к зиме
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили фонтаны на территории ВДНХ к зимнему периоду, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сезон работы фонтанов завершился в столице 1 октября, после этого приступили к подготовке сооружений к зиме. Провели промывку фонтанов "Дружба народов", "Каменный цветок", "Золотой колос" и 14 фонтанов, расположенных на Центральной аллее ВДНХ. Работы выполнили бригады коммунальных служб с привлечением спецтехники", - рассказал Бирюков.
Установка автоматического запорного устройства с дистанционным управлением на газопроводе - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Краснопахорском районе Москвы начали строить газопроводы
Вчера, 09:10
Заместитель мэра пояснил, что эти фонтаны представляют собой сложные архитектурно-художественные сооружения с большим количеством позолоченных скульптур, декоративных медных и бронзовых элементов, поэтому требуют бережного ухода и промываются исключительно вручную.
"Позолоченные элементы и мозаики из смальты очистили мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты, гранитные поверхности промыли с помощью аппаратов высокого давления нейтральным моющим средством. Для очистки верхней части фонтана "Золотой колос", высота которого составляет 16 метров, привлекали промышленных альпинистов. Чтобы добраться до фонтана, расположенного в центре 3-го Каменского пруда, использовали лодки", - добавил Бирюков.
Он отметил, что в зимний период специалисты тщательно проверят техническое состояние сооружений, все конструкции в подземных коллекторах, гидравлику, насосное оборудование и струеобразующие элементы.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в 2018-2019 годах на ВДНХ отреставрировали все фонтаны-объекты культурного наследия федерального значения: 14 фонтанов Центральной аллеи и фонтаны "Золотой колос", "Каменный цветок" и "Дружба народов". Всем им вернули исторический облик и полностью обновили инженерные системы.
Уличный указатель на гостинице Балчуг Кемпински - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Маршрут для всех. Как устроена система уличной навигации в Москве
Вчера, 10:00
 
