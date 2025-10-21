Рейтинг@Mail.ru
Свыше 140 котировочных сессий прошло на столичном Портале поставщиков - РИА Новости, 21.10.2025
09:15 21.10.2025
Свыше 140 котировочных сессий прошло на столичном Портале поставщиков
мария багреева
москва
москва
2025
Мария Багреева, Москва
Свыше 140 котировочных сессий прошло на столичном Портале поставщиков

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
© РИА Новости / Александр Кряжев
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. За первые девять месяцев текущего года на Портале поставщиков Москвы было проведено свыше 140 тысяч котировочных сессий, заказчики смогли сэкономить на мини-аукционах более 6 миллиардов рублей, сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Заммэра напомнила, что котировочные сессии являются эффективным инструментом, с помощью которого государственные заказчики экономят бюджетные деньги.
"За три квартала 2025 года на портале поставщиков успешно провели 140,7 тысячи котировочных сессий. Их общий объем достиг почти 48 миллиардов рублей, на 26% превысив показатель аналогичного периода 2024-го. Снижение начальных цен позволило государственным и муниципальным заказчикам сэкономить 6,1 миллиарда рублей — на 11% больше, чем годом ранее", - подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе.
Руководитель ДЭПР добавила, что обычно в одном мини-аукционе принимают участие примерно семь бизнесменов. И, как правило, начальная цена закупки становится меньше на 14%. Самые частые покупки во время котировочных сессий - строительные, медицинские, хозяйственные и информационно-технологические товары. По указанным категориям суммарный объем сделок составил 10,4 миллиарда рублей, данный показатель составляет порядка четверти от общей суммы.
В рамках котировочных сессий столичные заказчики могут покупать товары на сумму до пяти миллионов рублей, а работы и услуги – до трех миллионов. Длительность таких аукционов – три, шесть или 24 часа. Во время сессий поставщики конкурируют друг с другом, снижая начальную цену.
Как сообщил глава городского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, проведение котировочных сессий выгодно не только заказчикам, но и поставщикам. Последние с помощью сессий находят надежных партнеров и расширяют рынок сбыта.
Пуртов добавил, что подавляющее большинство контрактов во время котировочных сессий заключили со столичными поставщиками, а также в топ вошли поставщики из Подмосковья и Санкт-Петербурга.
"На них пришлось 80,7 тысячи сделок – 57% от общего числа, а объем этих контрактов составил 22,6 миллиарда рублей", – сказал он.
Портал поставщиков работает уже 12 лет, он создан для автоматизации закупок малого объема. Ассортимент товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, состоит из более 3,2 миллиона уникальных наименований.
Функциональным заказчиком портала выступает столичный департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует департамент информационных технологий Москвы.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта столицы "Цифровое государственное управление".
