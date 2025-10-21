Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги открыли в Подмосковье

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) от Лыткаринского шоссе до пересечения с обходом поселка Октябрьский на М-5 "Урал" протяженностью 3 километра открыли в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сегодня запустили движение по новому участку Южно-Лыткаринской автодороги - от Лыткаринского шоссе до пересечения с обходом поселка Октябрьский на М-5 "Урал". Три километра обеспечат прямой выезд на федеральную трассу М-5, впервые связав Видное и Лыткарино с восточным направлением без выезда на МКАД. Вместе с участком от Володарки до Лыткаринского шоссе, открытым еще в июле, путь до Москвы сокращается вдвое - с часа до получаса", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, на сегодняшний день ЮЛА готова на 60%, уже запущено движение на 18 километрах, почти все мосты и развязки находятся на завершающем этапе строительства.

Как отметил Воробьев, до конца года в Подмосковье откроют участок протяженностью 12 километров от обхода поселка Октябрьский до М-12 "Восток", в следующем году — дорогу от ЖК "Видный город" до Каширского шоссе. По словам губернатора, в мае планируется открыть последний отрезок от А-105 до Володарского шоссе - путь из Лыткарино в Видное сократится с часа до 20 минут.