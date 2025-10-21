Рейтинг@Mail.ru
Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги открыли в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
15:55 21.10.2025 (обновлено: 17:22 21.10.2025)
Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги открыли в Подмосковье
Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги открыли в Подмосковье - РИА Новости, 21.10.2025
Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги открыли в Подмосковье
Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) от Лыткаринского шоссе до пересечения с обходом поселка Октябрьский на М-5 "Урал" протяженностью 3 километра... РИА Новости, 21.10.2025
новости подмосковья
строительство
московская область (подмосковье)
видное
андрей воробьев
октябрьский
московская область (подмосковье)
видное
октябрьский
строительство, московская область (подмосковье), видное, андрей воробьев, октябрьский
Новости Подмосковья, Строительство, Московская область (Подмосковье), Видное, Андрей Воробьев, Октябрьский
Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги открыли в Подмосковье

Дан старт движению нового участка Южно-Лыткаринской дороги в Подмосковье

Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА)
Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА)
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) от Лыткаринского шоссе до пересечения с обходом поселка Октябрьский на М-5 "Урал" протяженностью 3 километра открыли в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня запустили движение по новому участку Южно-Лыткаринской автодороги - от Лыткаринского шоссе до пересечения с обходом поселка Октябрьский на М-5 "Урал". Три километра обеспечат прямой выезд на федеральную трассу М-5, впервые связав Видное и Лыткарино с восточным направлением без выезда на МКАД. Вместе с участком от Володарки до Лыткаринского шоссе, открытым еще в июле, путь до Москвы сокращается вдвое - с часа до получаса", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Строительство поликлиники в поселке Октябрьский городского округа Люберцы - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Воробьев проверил строительство поликлиники в подмосковном поселке
Вчера, 15:02
По словам губернатора, на сегодняшний день ЮЛА готова на 60%, уже запущено движение на 18 километрах, почти все мосты и развязки находятся на завершающем этапе строительства.
Как отметил Воробьев, до конца года в Подмосковье откроют участок протяженностью 12 километров от обхода поселка Октябрьский до М-12 "Восток", в следующем году — дорогу от ЖК "Видный город" до Каширского шоссе. По словам губернатора, в мае планируется открыть последний отрезок от А-105 до Володарского шоссе - путь из Лыткарино в Видное сократится с часа до 20 минут.
"Полностью автодорогу планируем завершить до конца лета 2026 года", - отметил Воробьев.
Финал третьего сезона Всероссийского конкурса Цифровой прорыв в Казани - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Подмосковье упростили выдачу электронных карт для перевозчиков
Вчера, 15:30
 
Новости ПодмосковьяСтроительствоМосковская область (Подмосковье)ВидноеАндрей ВоробьевОктябрьский
 
 
