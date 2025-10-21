Анохин: В ноябре вновь откроется прясло Маховой башни Смоленской крепости

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В начале ноября после масштабной реконструкции откроется участок крепостной стены у Маховой башни Смоленской крепости, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Итоги и планы дальнейшей работы по сохранению главного культурного объекта региона Анохин обсудил с новым директором Государственного музейного комплекса "Смоленская крепость" Натальей Калашниковой.

"Государственный музейный комплекс "Смоленская крепость" — один из ключевых культурных центров региона. За последнее время коллектив музея при поддержке правительства региона и министерства культуры РФ проделал большую работу. 3 ноября, в "Ночь искусств", после масштабной реконструкции состоится открытие прясла Маховой башни. Завершается ремонт здания на улице Тухачевского, где планируется разместить историческую булочную. Проект реализуется при федеральной поддержке", - написал Анохин в своем телеграм-канале.

Сотрудники музея также взаимодействуют с жителями. С июня реализуется проект "Народный музей", в рамках которого смоляне передают семейные реликвии и находки времен 1943–1956 годов. За короткое время коллекция пополнилась более чем на 500 экспонатов.