Анохин: В ноябре вновь откроется прясло Маховой башни Смоленской крепости - РИА Новости, 21.10.2025
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
18:57 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/anokhin-2049683329.html
Анохин: В ноябре вновь откроется прясло Маховой башни Смоленской крепости
Анохин: В ноябре вновь откроется прясло Маховой башни Смоленской крепости - РИА Новости, 21.10.2025
Анохин: В ноябре вновь откроется прясло Маховой башни Смоленской крепости
В начале ноября после масштабной реконструкции откроется участок крепостной стены у Маховой башни Смоленской крепости, сообщил губернатор Смоленской области... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T18:57:00+03:00
2025-10-21T18:57:00+03:00
смоленская область
общество
смоленская область
белоруссия
минск
василий анохин
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392458_174:57:1600:859_1920x0_80_0_0_a64607d632ae043b4de89e201d662d04.jpg
https://ria.ru/20251020/blagoustroystvo-2049372524.html
https://ria.ru/20251021/kapremont-2049530672.html
смоленская область
белоруссия
минск
общество, смоленская область, белоруссия, минск, василий анохин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Смоленская область, Общество, Смоленская область, Белоруссия, Минск, Василий Анохин, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Анохин: В ноябре вновь откроется прясло Маховой башни Смоленской крепости

Глава Смоленской области Анохин обсудил планы сохранения крепости Смоленска

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В начале ноября после масштабной реконструкции откроется участок крепостной стены у Маховой башни Смоленской крепости, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Итоги и планы дальнейшей работы по сохранению главного культурного объекта региона Анохин обсудил с новым директором Государственного музейного комплекса "Смоленская крепость" Натальей Калашниковой.
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Более 80 памятников и обелисков благоустроили в Смоленской области
20 октября, 14:25
"Государственный музейный комплекс "Смоленская крепость" — один из ключевых культурных центров региона. За последнее время коллектив музея при поддержке правительства региона и министерства культуры РФ проделал большую работу. 3 ноября, в "Ночь искусств", после масштабной реконструкции состоится открытие прясла Маховой башни. Завершается ремонт здания на улице Тухачевского, где планируется разместить историческую булочную. Проект реализуется при федеральной поддержке", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Сотрудники музея также взаимодействуют с жителями. С июня реализуется проект "Народный музей", в рамках которого смоляне передают семейные реликвии и находки времен 1943–1956 годов. За короткое время коллекция пополнилась более чем на 500 экспонатов.
Музей активно развивает сотрудничество с Белоруссией. В ближайшее время передвижная выставка "Смоленской крепости" будет представлена в Белорусском культурном центре духовного возрождения в Минске, добавил губернатор.
Ремонт фасада дома - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Капремонт 600 домов провели на Смоленщине с Фондом развития территорий
Вчера, 10:06
 
Смоленская областьОбществоСмоленская областьБелоруссияМинскВасилий АнохинМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
