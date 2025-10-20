Юрий Зубов: регистрация товарного знака в РФ не гарантирует выход на рынок

Ежегодно в Роспатент подаются сотни тысяч заявок на регистрацию товарных знаков в России. О том, по каким критериям ведомство принимает решение одобрить или отклонить заявку, смогут ли зарубежные компании вернуться на российский рынок при наличии в стране действующих патентов, а также почему исполнителю Shaman отказали в регистрации знака "Я русский", в интервью РИА Новости рассказал глава Роспатента Юрий Зубов.

В 2025 году ведомство отмечает 70 лет со дня своего основания.

– Юрий Сергеевич, в Роспатент поступают ежедневно тысячи заявок на регистрацию товарных знаков. По вашим наблюдениям, заявок каких классов больше? Что люди хотят сейчас патентовать?

– Ежегодно около 100 тысяч россиян подают заявки на новые бренды, а в прошлом году их число рекордно выросло до 160 тысяч. Сегодня чаще всего заявители стремятся защитить бренды в тех сферах, где рынок наиболее активен и спрос особенно высок. За первое полугодие 2025 года поступило уже 70 тысяч заявок, большинство из них на регистрацию товарных знаков в таких категориях, как одежда и обувь – около 19%; программное обеспечение, электроника и смартфоны – 17,6%; бытовая химия, парфюмерия и косметика – 12,3%; печатная продукция и канцелярия – 10,7%; кондитерские изделия и хлебобулочные товары – 10,1%. Если говорить про услуги, то здесь лидерами стали услуги по продаже, рекламе и продвижению – почти 40%. Далее следуют образование, развлечения и фитнес – 17,4%; ИT-технологии и программирование – 13,6%, строительство – 10,4%; ресторанный бизнес и гостиничные услуги – 9,5%. В целом, эта статистика прекрасно отражает современные тенденции: спрос сохраняется как на привычные товары первой необходимости, так и на высокотехнологичные решения и услуги, которые напрямую связаны с досугом и образом жизни.

– Заявители из других стран также могут подавать в российскую базу ведомства свои документы. В условиях многочисленных слухов о возможности возвращения зарубежных компаний в Россию видите ли вы рост заявок от них? Ваше ведомство, например, продлило ушедшей из страны IKEA действие товарного знака. Это шанс для компании? Или регистрация в Роспатенте заявки той или иной компании не гарантирует ее возвращение на российский рынок?

–Важно понимать, что товарный знак – это не пропуск на рынок, а инструмент защиты интеллектуальной собственности. Его основная задача – помочь отличить продукцию, товар или услугу компании от аналогов и предотвратить их подделку. Правообладатель заинтересован в сохранении своего бренда. Рассчитывает ли компания на возвращение, нам неизвестно, это решение принимает сама компания. Регистрация или продление товарного знака в Роспатенте гарантирует правообладателю сохранение прав на бренд и защиту его интеллектуальной собственности. Что касается иностранных компаний, которые продлевают регистрацию своих товарных знаков, таких примеров очень много. Они представлены практически во всех сферах: от автомобилестроения, мебели и техники до креативной индустрии и пищевой продукции. В России охрана товарного знака предоставляется на десять лет, и известные бренды, как правило, подают документы на продление заблаговременно, чтобы сохранить свои права на знак.

– Какими правилами руководствуется Роспатент при регистрации или отклонении товарных знаков зарубежных компаний?

– Роспатент при регистрации или отклонении заявки на товарный знак как российских, так и зарубежных компаний руководствуется действующим законодательством России. Отечественные и иностранные заявители пользуются одинаковыми правовыми возможностями. Все заявки проверяются по стандартным критериям: оригинальность знака, его соответствие требованиям законодательства, отсутствие конфликтов с уже зарегистрированными знаками. В среднем заявка на регистрацию товарного знака рассматривается четыре месяца. Сегодня по этому показателю Роспатент является одним из самых оперативных ведомств в мире.

– Допустимо ли регистрировать товарные знаки, где указаны национальность, название страны и другие наименования, которые не могут принадлежать конкретной личности? Какие заявки ведомство сразу отклоняет?

– Правовую охрану не получают знаки, которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно товара, его производителя или места производства. К примеру, нельзя зарегистрировать товар с названием, например, какого-нибудь города, если он на самом деле производятся вообще в другой стране без участия производителей этого города. Это связано с защитой потребителей от недостоверной информации и недобросовестной конкуренции. Кроме того, отклоняются заявки на товарные знаки, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали – оскорбительные, непристойные или дискриминационные элементы, которые могут нарушать общественный порядок или этические нормы.

Роспатент обеспечивает баланс между правами правообладателей и защитой интересов потребителей и общества, регистрируя только такие знаки, которые честно отражают происхождение товара и соответствуют законодательству и общепринятым моральным нормам.

– Почему ведомство отказало певцу Shaman в регистрации товарного знака "Я русский"?

– Причина – несоответствие требованиям государственной регистрации. Товарный знак должен обладать различительными свойствами, чтобы потребители могли однозначно идентифицировать продукцию или услуги конкретного правообладателя. Это касается как словесных, так и иных типов знаков. Слово или выражение, которое не может выполнять функцию товарного знака в силу того, что оно является общеупотребимым и несет общеизвестное семантическое значение, будет не соответствовать критериям охраноспособности и, соответственно, не может быть зарегистрировано как товарный знак. Обозначение, состоящее только из неохраняемого элемента, как правило, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

– Какие инициативы, улучшающие регулирование патентования и авторских прав, готово предложить ваше ведомство? Какие у Роспатента планы и идеи на ближайшие годы?

– В 2025 году Роспатент внес предложения в законопроект о патентовании ИТ-решений, который сейчас находится на рассмотрении Государственной думы РФ. Эта новация позволит расширить возможности патентной защиты ИТ-разработок, а бизнес мотивирует еще больше инвестировать в ИТ-технологии. В ближайших планах Роспатента — участие в формировании Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, над которой активно работают представители коммерческого сектора, деловые сообщества и институты развития. В этот документ будут включены предложения по улучшению делового климата и инвестиционной привлекательности, развитию института интеллектуальной собственности в России, развитию и правовой защите инноваций, чтобы Россия входила в число стран-лидеров по их развитию.

Вместе с тем, мы планируем и дальше продолжать активно заниматься просветительской деятельностью, разъясняя гражданам и бизнесу экономическую выгоду интеллектуальных прав. О результативности этих мер свидетельствует устойчивый рост объема инвестиций в интеллектуальной собственности – он увеличился на 23% и в 2024 году превысил 2,3 триллиона рублей. Роспатент проводит разнообразные образовательные и информационные мероприятия для предпринимателей, студентов, региональных администраций, рассказывая, как управлять интеллектуальной собственностью. Такой подход особенно важен, ведь именно интеллектуальная собственность может стать наиболее значимым источником роста капитализации компаний. Например, у технологических стартапов и наукоемкого бизнеса есть результаты интеллектуальной деятельности, которые можно запатентовать. Эти патенты могут использоваться как обеспечение по кредиту, а средства от банка позволят арендовать помещение, расширить штат сотрудников и запустить или масштабировать производство.