Россия увеличила запасы золота в международных резервах - РИА Новости, 20.10.2025
16:22 20.10.2025
Россия увеличила запасы золота в международных резервах
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), золото
Хорошие новости, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Золото
Россия увеличила запасы золота в международных резервах

Запасы золота в международных резервах РФ за сентябрь выросли на 0,13%

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Слитки золота. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за сентябрь 2025 года выросли на 0,13% и на 1 октября вновь составляли 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны), как и до минувшего августа, свидетельствуют материалы Банка России.
Стоимость золота в резервах за сентябрь выросла на 9,65% - до 282,213 миллиарда долларов на 1 октября с 254,971 миллиарда долларов на 1 сентября, а доля золота в международных резервах увеличилась до 39,56% с 36,98%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Золото помогает России и Китаю противостоять Западу
15 октября, 08:00
Запасы золота в резервах Банка России с февраля оставались на уровне 74,9 миллиона унций, и лишь за август снизились на 100 тысяч унций (3,11 тонны), до 74,8 миллиона унций.
Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва. За 2024 год запасы монетарного золота в международных резервах РФ не изменились и на 1 января 2025 года составляли 75,0 миллиона унций (2332,76 тонны) как и на 1 января годом ранее.
За 2023 год объемы золота в резервах российского ЦБ также не изменились и на 1 января 2024 года они составляли 75,0 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года.
По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) — до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год — также выросли, до 2298,547 тонны.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Взлет цен на золото принес России 142 миллиарда долларов за два года
19 октября, 08:56
 
Хорошие новостиЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Золото
 
 
