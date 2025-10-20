Россия увеличила запасы золота в международных резервах

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за сентябрь 2025 года выросли на 0,13% и на 1 октября вновь составляли 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны), как и до минувшего августа, свидетельствуют материалы Банка России.

Стоимость золота в резервах за сентябрь выросла на 9,65% - до 282,213 миллиарда долларов на 1 октября с 254,971 миллиарда долларов на 1 сентября, а доля золота в международных резервах увеличилась до 39,56% с 36,98%.

Запасы золота в резервах Банка России с февраля оставались на уровне 74,9 миллиона унций, и лишь за август снизились на 100 тысяч унций (3,11 тонны), до 74,8 миллиона унций.

Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва. За 2024 год запасы монетарного золота в международных резервах РФ не изменились и на 1 января 2025 года составляли 75,0 миллиона унций (2332,76 тонны) как и на 1 января годом ранее.

За 2023 год объемы золота в резервах российского ЦБ также не изменились и на 1 января 2024 года они составляли 75,0 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года.