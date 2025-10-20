Зять Трампа рассказал о посещении Газы

ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказал в интервью телеканалу Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказал в интервью телеканалу CBS News , что при посещении сектора Газа подумал, что находится на месте взрыва ядерной бомбы.

В интервью Кушнера , который ранее в октябре посетил полуэксклав, спросили как выглядела территория Газы во время его поездки.

"Она выглядела так, будто в этом месте взорвали ядерную бомбу", - ответил он.

Зять американского лидера добавил, что также увидел, как палестинское население возвращается обратно.