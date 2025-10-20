Рейтинг@Mail.ru
Зять Трампа рассказал о посещении Газы - РИА Новости, 20.10.2025
02:52 20.10.2025
Зять Трампа рассказал о посещении Газы
Зять Трампа рассказал о посещении Газы
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказал в интервью телеканалу CBS News, что при посещении сектора Газа подумал, что находится на месте... РИА Новости, 20.10.2025
Зять Трампа рассказал о посещении Газы

Кушнер при посещении Газы подумал, что находится на месте взрыва ядерной бомбы

Разрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказал в интервью телеканалу CBS News, что при посещении сектора Газа подумал, что находится на месте взрыва ядерной бомбы.
В интервью Кушнера, который ранее в октябре посетил полуэксклав, спросили как выглядела территория Газы во время его поездки.
Израильские танки на прибрежной дороге в город Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Кушнер и Уиткофф не признали произошедшее в Газе геноцидом
Вчера, 02:26
"Она выглядела так, будто в этом месте взорвали ядерную бомбу", - ответил он.
Зять американского лидера добавил, что также увидел, как палестинское население возвращается обратно.
"И я задался вопросом: куда они идут?" - отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
После ада: что будет, когда перестанет литься кровь
11 октября, 08:00
 
