Слуцкий рассказал о подготовке празднования 80-летия Жириновского

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Утверждены первые мероприятия по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, весной 2026 года избранные цитаты Жириновского будут демонстрироваться на уличной рекламе по всей стране, сообщил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий.

"Утверждены первые мероприятия плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Программа мероприятий масштабна и очень разнообразна. Весной мы воплотим в реальность оригинальный мультимедийный проект по демонстрации избранных цитат Владимира Жириновского на конструкциях уличной рекламы по всей стране", - сказал Слуцкий

Парламентарий добавил, что в феврале 2026 года пройдет международный научно-экспертный форум "Жириновские чтения". Кроме того, весной 2026 года ЛДПР организует выставку в Манеже "Жириновский навсегда" и памятный концерт. Также в День российского парламентаризма (27 апреля) в Госдуме пройдут памятные мероприятия в его честь.

Слуцкий отметил, что также активно продолжается работа по подготовке юбилейного собрания трудов Жириновского, помимо этого будет издано биографическое издание об основателе ЛДПР в сотрудничестве с Российским книжным союзом и создан двухсерийный документальный фильм о нем. Он подчеркнул, что разрабатывается уникальный экскурсионный маршрут "В. В. Жириновский – депутат Государственной Думы 1993-2022 годов" по местам, которые посещал политик. Также планируется выпуск государственных знаков почтовой оплаты и в первом квартале 2026 года - публикация стихотворения Жириновского "Исповедальный крик".

"Это важно для истории и для сохранения наследия Жириновского – уникального политика и замечательного, неординарного человека. По сути, он первый политик России, в честь которого памятные мероприятия будут организовываться в соответствии с указом главы государства. Я благодарен Владимиру Владимировичу Путину за поддержку нашей инициативы о проведении торжеств на государственном уровне. Юбилейные мероприятия пройдут по всей стране и ещё раз напомнят гражданам России и нашим соотечественникам за рубежом о жизненном пути и прозорливых идеях незаурядного политика и патриота", - добавил Слуцкий.

Лидер ЛДПР уточнил, что большую помощь в подготовке и реализации юбилейных мероприятий оказывает недавно учрежденное общероссийское общественное движение "Блок Жириновского" и фонд Жириновского. По его словам, все мероприятия ориентированы на простых людей в регионах России, интересы которых защищал "великий политик, которым помогал выживать, становиться на ноги, сделаем все, чтобы народная память о нашем Владимире Вольфовиче Жириновском никогда не померкла".

"Особо хочу выразить признательность председателю Государственной Думы Вячеславу Викторовичу Володину, возглавившему оргкомитет по подготовке 80-летия, за неравнодушный подход и внимательное отношение к наследию Жириновского. Ведь это, по сути, история современной России, история становления российского парламентаризма", – заключил он.