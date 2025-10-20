Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий рассказал о подготовке празднования 80-летия Жириновского - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:09 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/zhirinovskiy-2049262150.html
Слуцкий рассказал о подготовке празднования 80-летия Жириновского
Слуцкий рассказал о подготовке празднования 80-летия Жириновского - РИА Новости, 20.10.2025
Слуцкий рассказал о подготовке празднования 80-летия Жириновского
Утверждены первые мероприятия по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, весной 2026 года... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T01:09:00+03:00
2025-10-20T01:09:00+03:00
общество
россия
владимир жириновский
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
лдпр
госдума рф
российский книжный союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99217/34/992173483_0:0:2888:1626_1920x0_80_0_0_7346b37d1edfdee4d58712f5741758d8.jpg
https://ria.ru/20250406/zhirinovskiy-2009655720.html
https://ria.ru/20250310/film-2004192841.html
https://ria.ru/20250514/zhirinovskij-2016908029.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99217/34/992173483_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dcfd337670d1a8d5c5d44f95fd8a4fba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир жириновский, леонид слуцкий (политик), владимир путин, лдпр, госдума рф, российский книжный союз
Общество, Россия, Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, ЛДПР, Госдума РФ, Российский Книжный Союз
Слуцкий рассказал о подготовке празднования 80-летия Жириновского

Цитаты Жириновского появятся на российских улицах в честь его 80-летнего юбилея

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Утверждены первые мероприятия по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, весной 2026 года избранные цитаты Жириновского будут демонстрироваться на уличной рекламе по всей стране, сообщил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий.
Ранее президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Слуцкий рассказал об интеллекте Жириновского
6 апреля, 15:59
"Утверждены первые мероприятия плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Программа мероприятий масштабна и очень разнообразна. Весной мы воплотим в реальность оригинальный мультимедийный проект по демонстрации избранных цитат Владимира Жириновского на конструкциях уличной рекламы по всей стране", - сказал Слуцкий.
Парламентарий добавил, что в феврале 2026 года пройдет международный научно-экспертный форум "Жириновские чтения". Кроме того, весной 2026 года ЛДПР организует выставку в Манеже "Жириновский навсегда" и памятный концерт. Также в День российского парламентаризма (27 апреля) в Госдуме пройдут памятные мероприятия в его честь.
Слуцкий отметил, что также активно продолжается работа по подготовке юбилейного собрания трудов Жириновского, помимо этого будет издано биографическое издание об основателе ЛДПР в сотрудничестве с Российским книжным союзом и создан двухсерийный документальный фильм о нем. Он подчеркнул, что разрабатывается уникальный экскурсионный маршрут "В. В. Жириновский – депутат Государственной Думы 1993-2022 годов" по местам, которые посещал политик. Также планируется выпуск государственных знаков почтовой оплаты и в первом квартале 2026 года - публикация стихотворения Жириновского "Исповедальный крик".
Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Фильм о Жириновском может выйти в 2026 году
10 марта, 21:56
"Это важно для истории и для сохранения наследия Жириновского – уникального политика и замечательного, неординарного человека. По сути, он первый политик России, в честь которого памятные мероприятия будут организовываться в соответствии с указом главы государства. Я благодарен Владимиру Владимировичу Путину за поддержку нашей инициативы о проведении торжеств на государственном уровне. Юбилейные мероприятия пройдут по всей стране и ещё раз напомнят гражданам России и нашим соотечественникам за рубежом о жизненном пути и прозорливых идеях незаурядного политика и патриота", - добавил Слуцкий.
Лидер ЛДПР уточнил, что большую помощь в подготовке и реализации юбилейных мероприятий оказывает недавно учрежденное общероссийское общественное движение "Блок Жириновского" и фонд Жириновского. По его словам, все мероприятия ориентированы на простых людей в регионах России, интересы которых защищал "великий политик, которым помогал выживать, становиться на ноги, сделаем все, чтобы народная память о нашем Владимире Вольфовиче Жириновском никогда не померкла".
"Особо хочу выразить признательность председателю Государственной Думы Вячеславу Викторовичу Володину, возглавившему оргкомитет по подготовке 80-летия, за неравнодушный подход и внимательное отношение к наследию Жириновского. Ведь это, по сути, история современной России, история становления российского парламентаризма", – заключил он.
С 31 марта 1990 года ЛДПР возглавлял Жириновский. В апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Слуцкого. 18 мая того же года Слуцкий был утвержден руководителем фракции, а 27 мая на внеочередном съезде ЛДПР избран председателем партии. Слуцкий был вновь избран на пост председателя ЛДПР 2 октября 2025 года в ходе XXXVII съезда партии сроком на четыре года.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В план празднования 80-летия Жириновского вошло более 50 мероприятий
14 мая, 15:36
 
ОбществоРоссияВладимир ЖириновскийЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинЛДПРГосдума РФРоссийский Книжный Союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала