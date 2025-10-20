Зеленский сделал заявление об окончании конфликта

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине приблизился к возможному окончанию, заявил Владимир Зеленский. Его цитирует издание "Страна.ua".



"Эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится", — утверждает он.