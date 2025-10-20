Зеленский сделал заявление об окончании конфликта

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине приблизился к возможному окончанию, заявил Владимир Зеленский. Его цитирует издание "Страна.ua".
"Эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится", — утверждает он.
В конгрессе США обратились к Зеленскому
Вчера, 10:23
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
