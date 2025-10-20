Рейтинг@Mail.ru
На Западе готовятся к сюрпризу на встрече Путина с Трампом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:37 20.10.2025 (обновлено: 11:03 20.10.2025)
На Западе готовятся к сюрпризу на встрече Путина с Трампом
На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может произойти неприятный для Владимира Зеленского сюрприз, предположил в... РИА Новости, 20.10.2025
На Западе готовятся к сюрпризу на встрече Путина с Трампом

Малинен: Путин и Трамп могут договориться в Будапеште об отстранении Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может произойти неприятный для Владимира Зеленского сюрприз, предположил в соцсети X геополитический аналитик, профессор Хельсинского Университета Туомас Малинен.
"Итак, встреча в Белом доме, как сообщается, переросла в перепалку. Какая неожиданность (нет). Интересно будет посмотреть, договорятся ли в Будапеште Трамп и Путин об отстранении Зеленского от должности президента", — написал профессор.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
ЕС сделает все, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа, заявил Сийярто
19 октября, 14:10
По его мнению, без ухода главы киевского режима конфликт на Украине не завершится.
По данным газеты Financial Times, Трамп на встрече с Зеленским в Вашингтоне 17 октября постоянно ругался, а в один момент сбросил со стола разложенные на нем карты боевых действий.
Перед этим, 16 октября, состоялся телефонный разговор Путина с Трампом — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Лидеры обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По итогам разговора глава Белого дома заявил о намерении провести личную встречу с российским коллегой в Будапеште.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Киев ждет встречи Путина и Трампа для принятия новых решений, сообщили СМИ
18 октября, 14:54
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Будапешт, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа
 
 
