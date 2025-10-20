https://ria.ru/20251020/zaderzhanie-2049403699.html
На акции в защиту мэра Гюмри задержали свыше 20 человек
На акции в защиту мэра Гюмри задержали свыше 20 человек - РИА Новости, 20.10.2025
На акции в защиту мэра Гюмри задержали свыше 20 человек
Свыше 20 человек задержали в понедельник в армянском Гюмри на акции в поддержку задержанного мэра Вардана Гукасяна, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД... РИА Новости, 20.10.2025
гюмри
армения
На акции в защиту мэра Гюмри задержали свыше 20 человек
На акции в защиту мэра Гюмри Вардана Гукасяна задержали свыше 20 человек
ЕРЕВАН, 20 окт – РИА Новости. Свыше 20 человек задержали в понедельник в армянском Гюмри на акции в поддержку задержанного мэра Вардана Гукасяна, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Армении.
"По моим сведениям, подвергнуты приводам 23 человека", - заявил собеседник агентства.
Ранее антикоррупционный комитет Армении
сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна
- оппозиционного мэра Гюмри
. Отмечается, что в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором города. В антикоррупционном комитете заявили, что рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.
Гукасян был избран мэром Гюмри в апреле 2025 года. Он возглавлял список компартии Армении. За избрание Гукасяна проголосовали 18 членов горсовета из 33.