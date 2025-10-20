Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд отклонил жалобу на приговор экс-замминистра культуры Яриловой - РИА Новости, 20.10.2025
12:32 20.10.2025
Верховный суд отклонил жалобу на приговор экс-замминистра культуры Яриловой
Верховный суд отклонил жалобу на приговор экс-замминистра культуры Яриловой
происшествия, москва, московский городской суд, ольга ярилова
Происшествия, Москва, Московский городской суд, Ольга Ярилова
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу бывшей замминистра культуры РФ Ольги Яриловой, получившей семь лет колонии за включение музея мороженого в программу "Пушкинской карты", сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Отказано в передаче кассационной жалобы на рассмотрение", - сказано в документе.
Весной прошлого года Тверской суд Москвы признал Ярилову виновной в превышении полномочий и назначил 7 лет колонии. В ноябре Мосгорсуд утвердил приговор, кассационная жалоба была отклонена в июле.
По данным обвинения, она способствовала включению в программу "Пушкинской карты" "Самого высокого музея мороженого в мире" в одной из башен "Москва-Сити". В итоге музею необоснованно выплатили из бюджета более 125 миллионов рублей на входные билеты, установил суд.
Обвинение отмечало, что музей мороженого нельзя было включать в "Пушкинскую карту", так как он не имеет статуса музея, программа носит развлекательный характер, плюс там очень дорогие билеты, а противозаконные действия Яриловой объяснило ее карьеризмом.
Ярилова вину не признала. Защита настаивала, что эта экскурсия подходит под нужные параметры и нравится детям.
Ольга Ярилова в суде - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Суд признал законным приговор бывшему замминистра культуры Яриловой
18 ноября 2024, 18:21
 
