Верховный суд отклонил жалобу на приговор экс-замминистра культуры Яриловой
20.10.2025
Верховный суд отклонил жалобу на приговор экс-замминистра культуры Яриловой
Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу бывшей замминистра культуры РФ Ольги Яриловой, получившей семь лет колонии за включение музея мороженого в...
2025-10-20T12:32:00+03:00
2025-10-20T12:32:00+03:00
2025-10-20T12:32:00+03:00
происшествия
москва
московский городской суд
ольга ярилова
москва
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу бывшей замминистра культуры РФ Ольги Яриловой, получившей семь лет колонии за включение музея мороженого в программу "Пушкинской карты", сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Отказано в передаче кассационной жалобы на рассмотрение", - сказано в документе.
Весной прошлого года Тверской суд Москвы
признал Ярилову виновной в превышении полномочий и назначил 7 лет колонии. В ноябре Мосгорсуд
утвердил приговор, кассационная жалоба была отклонена в июле.
По данным обвинения, она способствовала включению в программу "Пушкинской карты" "Самого высокого музея мороженого в мире" в одной из башен "Москва-Сити". В итоге музею необоснованно выплатили из бюджета более 125 миллионов рублей на входные билеты, установил суд.
Обвинение отмечало, что музей мороженого нельзя было включать в "Пушкинскую карту", так как он не имеет статуса музея, программа носит развлекательный характер, плюс там очень дорогие билеты, а противозаконные действия Яриловой
объяснило ее карьеризмом.
Ярилова вину не признала. Защита настаивала, что эта экскурсия подходит под нужные параметры и нравится детям.