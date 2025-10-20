Верховный суд отклонил жалобу на приговор экс-замминистра культуры Яриловой

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу бывшей замминистра культуры РФ Ольги Яриловой, получившей семь лет колонии за включение музея мороженого в программу "Пушкинской карты", сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Отказано в передаче кассационной жалобы на рассмотрение", - сказано в документе.

Весной прошлого года Тверской суд Москвы признал Ярилову виновной в превышении полномочий и назначил 7 лет колонии. В ноябре Мосгорсуд утвердил приговор, кассационная жалоба была отклонена в июле.

По данным обвинения, она способствовала включению в программу "Пушкинской карты" "Самого высокого музея мороженого в мире" в одной из башен "Москва-Сити". В итоге музею необоснованно выплатили из бюджета более 125 миллионов рублей на входные билеты, установил суд.

Обвинение отмечало, что музей мороженого нельзя было включать в "Пушкинскую карту", так как он не имеет статуса музея, программа носит развлекательный характер, плюс там очень дорогие билеты, а противозаконные действия Яриловой объяснило ее карьеризмом.