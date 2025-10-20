Рейтинг@Mail.ru
ВТБ предупредит клиентов о входе в онлайн-банк с незнакомых устройств - РИА Новости, 20.10.2025
13:12 20.10.2025
ВТБ предупредит клиентов о входе в онлайн-банк с незнакомых устройств
ВТБ предупредит клиентов о входе в онлайн-банк с незнакомых устройств - РИА Новости, 20.10.2025
ВТБ предупредит клиентов о входе в онлайн-банк с незнакомых устройств
Клиенты ВТБ станут получать СМС-уведомления о первом входе в их аккаунт "ВТБ Онлайн" с любого устройства, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 20.10.2025
технологии
Технологии
ВТБ предупредит клиентов о входе в онлайн-банк с незнакомых устройств

Клиенты ВТБ начнут получать СМС о входе в их онлайн-банк с незнакомых устройств

© iStock.com / Liubomyr VoronaДевушка с телефоном и банковской картой
Девушка с телефоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© iStock.com / Liubomyr Vorona
Девушка с телефоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Клиенты ВТБ станут получать СМС-уведомления о первом входе в их аккаунт "ВТБ Онлайн" с любого устройства, сообщает пресс-служба банка.
Это позволит оперативно отреагировать, если доступ к приложению получили мошенники.
В СМС-сообщении будет указано имя устройства или браузера (при входе с компьютера). Если клиент не входил в свой онлайн-банк, он сможет "выгнать" мошенников из своего аккаунта, сбросив сессии. Это можно сделать в разделе "Безопасность" в "ВТБ Онлайн" или по звонку в контакт-центр. После сброса сессий вход будет возможен только с использованием двухфакторной аутентификации (пароля и временного кода из СМС). Также клиент сможет самостоятельно заблокировать аккаунт через онлайн-банк или по номеру 1000.
Помимо этого, при подозрении на мошенническую операцию клиенты финансовой организации могут подтвердить транзакцию через NFC (приложив банковскую карту к смартфону с Android ОС) или с помощью биометрии. Ранее банк запустил сервис проверки устройств, на которых открыт онлайн-банк, а также функцию самоограничений на онлайн-кредиты, снятие средств по QR-коду в банкомате и другие операции.
