Рейтинг@Mail.ru
Рябков ответил на вопрос о встрече Лаврова и Рубио - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/vstrecha-2049380951.html
Рябков ответил на вопрос о встрече Лаврова и Рубио
Рябков ответил на вопрос о встрече Лаврова и Рубио - РИА Новости, 20.10.2025
Рябков ответил на вопрос о встрече Лаврова и Рубио
Пока нет понимания, когда и где может состояться встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая должна стать одним из этапов... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T14:43:00+03:00
2025-10-20T14:43:00+03:00
в мире
россия
сша
будапешт
сергей рябков
сергей лавров
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
россия
сша
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, будапешт, сергей рябков, сергей лавров, марко рубио
В мире, Россия, США, Будапешт, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Марко Рубио
Рябков ответил на вопрос о встрече Лаврова и Рубио

Рябков: пока нет понимания, когда и где состоится встреча Лаврова и Рубио

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пока нет понимания, когда и где может состояться встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая должна стать одним из этапов подготовки к саммиту РФ-США в Будапеште, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Нет, совершенно нет такого понимания. Это все в процессе рассмотрения находится", - сказал Рябков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
 
В миреРоссияСШАБудапештСергей РябковСергей ЛавровМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала