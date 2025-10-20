https://ria.ru/20251020/vstrecha-2049380951.html
Рябков ответил на вопрос о встрече Лаврова и Рубио
Рябков ответил на вопрос о встрече Лаврова и Рубио - РИА Новости, 20.10.2025
Рябков ответил на вопрос о встрече Лаврова и Рубио
Пока нет понимания, когда и где может состояться встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая должна стать одним из этапов... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T14:43:00+03:00
2025-10-20T14:43:00+03:00
2025-10-20T14:43:00+03:00
в мире
россия
сша
будапешт
сергей рябков
сергей лавров
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
россия
сша
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, будапешт, сергей рябков, сергей лавров, марко рубио
В мире, Россия, США, Будапешт, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Марко Рубио
Рябков ответил на вопрос о встрече Лаврова и Рубио
Рябков: пока нет понимания, когда и где состоится встреча Лаврова и Рубио