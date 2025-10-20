Рябков ответил на вопрос о встрече Лаврова и Рубио

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пока нет понимания, когда и где может состояться встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая должна стать одним из этапов подготовки к саммиту РФ-США в Будапеште, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.