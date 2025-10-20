Вице-президент США посетит Израиль во вторник

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс собирается приехать в Израиль во вторник, сообщает газета Вице-президент США Джей Ди Вэнс собирается приехать в Израиль во вторник, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника и управление аэропортов Израиля.

На прошлой неделе израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала что Вэнс, а также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер посетят Израиль в понедельник с целью продвижения реализации мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

"Вице-президент Джей Ди Вэнс должен приехать в Израиль во вторник", - сообщает издание.

По данным собеседников газеты, Уиткофф и Кушнер прибыли в Израиль в понедельник. Отмечается, что там уже находился глава центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер, пытающийся ослабить напряженность.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.