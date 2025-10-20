Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент США посетит Израиль во вторник - РИА Новости, 20.10.2025
19:02 20.10.2025
Вице-президент США посетит Израиль во вторник
Вице-президент США посетит Израиль во вторник - РИА Новости, 20.10.2025
Вице-президент США посетит Израиль во вторник
Вице-президент США Джей Ди Вэнс собирается приехать в Израиль во вторник, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника и управление РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T19:02:00+03:00
2025-10-20T19:02:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
стив уиткофф
джаред кушнер
хамас
вооруженные силы сша
в мире, израиль, сша, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, хамас, вооруженные силы сша
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, ХАМАС, Вооруженные силы США
Вице-президент США посетит Израиль во вторник

WSJ: вице-президент США Вэнс планирует посетить Израиль во вторник

© AP Photo / Evan VucciВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс собирается приехать в Израиль во вторник, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника и управление аэропортов Израиля.
На прошлой неделе израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала что Вэнс, а также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер посетят Израиль в понедельник с целью продвижения реализации мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Трамп заявил, что соглашение между Израилем и ХАМАС по-прежнему действует
Вчера, 03:32
"Вице-президент Джей Ди Вэнс должен приехать в Израиль во вторник", - сообщает издание.
По данным собеседников газеты, Уиткофф и Кушнер прибыли в Израиль в понедельник. Отмечается, что там уже находился глава центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер, пытающийся ослабить напряженность.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Глава Израиля попросил Маска повлиять на переговоры по Газе, пишет FT
6 декабря 2024, 18:44
 
