Экс-замгубернатора Ростовской области признал вину в хранении оружия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Бывший заместитель губернатора - министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев в суде признал свою вину по делу о хранении оружия, свое отношение к обвинению в получении взятки он еще не высказал, передает корреспондент РИА Новости.

В конце апреля Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела Кушнарева по существу. В понедельник начались прения по делу.

"Да", - сказал Кушнарев, отвечая на вопрос прокурора о том, признает ли он вину по обвинению в хранении оружия. Свое отношение к обвинению в получении взятки Кушнарев еще не высказал.

По его словам, осенью 2024 года он был в Аксайском районе , где проводились работы по берегоукреплению. Там он нашел сверток, в котором был пистолет с патронами. Его он принес домой, а сдать в полицию не успел, так как уехал в командировку в Москву

По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО "Т-Транс" Николая Селезнева 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату. Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области . 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан. Впоследствии его арестовали.

Кроме того, по версии следствия, Кушнарев в ноябре 2024 года незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки "Кольт" и патроны к нему, которые хранил без соответствующего разрешения в своем доме.