Экс-замгубернатора Ростовской области признал вину в хранении оружия - РИА Новости, 20.10.2025
17:14 20.10.2025 (обновлено: 17:15 20.10.2025)
Экс-замгубернатора Ростовской области признал вину в хранении оружия
Экс-замгубернатора Ростовской области признал вину в хранении оружия
2025-10-20T17:14:00+03:00
2025-10-20T17:15:00+03:00
ростовская область
ростов-на-дону
россия
общество
ростовская область
ростов-на-дону
россия
2025
ростовская область, ростов-на-дону, россия, общество
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Россия, Общество
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев на заседании Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев на заседании Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Бывший заместитель губернатора - министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев в суде признал свою вину по делу о хранении оружия, свое отношение к обвинению в получении взятки он еще не высказал, передает корреспондент РИА Новости.
В конце апреля Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела Кушнарева по существу. В понедельник начались прения по делу.
"Да", - сказал Кушнарев, отвечая на вопрос прокурора о том, признает ли он вину по обвинению в хранении оружия. Свое отношение к обвинению в получении взятки Кушнарев еще не высказал.
По его словам, осенью 2024 года он был в Аксайском районе, где проводились работы по берегоукреплению. Там он нашел сверток, в котором был пистолет с патронами. Его он принес домой, а сдать в полицию не успел, так как уехал в командировку в Москву.
По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО "Т-Транс" Николая Селезнева 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату. Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области. 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан. Впоследствии его арестовали.
Кроме того, по версии следствия, Кушнарев в ноябре 2024 года незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки "Кольт" и патроны к нему, которые хранил без соответствующего разрешения в своем доме.
Бывший замгубернатора обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).
Ростовская областьРостов-на-ДонуРоссияОбщество
 
 
