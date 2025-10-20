Рейтинг@Mail.ru
Сийярто обвинил ЕС в военном психозе - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/vengrija-2049413442.html
Сийярто обвинил ЕС в военном психозе
Сийярто обвинил ЕС в военном психозе - РИА Новости, 20.10.2025
Сийярто обвинил ЕС в военном психозе
В ЕС царит военный психоз, вместо поддержки проведения саммита РФ-США в Венгрии они предложили отправить Украине денег и оружия, Киев требует новые 60... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T16:48:00+03:00
2025-10-20T16:48:00+03:00
в мире
украина
венгрия
россия
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044221407_0:74:3043:1786_1920x0_80_0_0_d1259e2ac1dc7b3263b4add0ef722971.jpg
https://ria.ru/20251020/es-2049405885.html
украина
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044221407_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_e33943fbfcd316f1652d2bd3329a19bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, россия, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Евросоюз
Сийярто обвинил ЕС в военном психозе

Сийярто: вместо поддержки саммита РФ-США ЕС предложил отправить Киеву денег

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 20 окт - РИА Новости. В ЕС царит военный психоз, вместо поддержки проведения саммита РФ-США в Венгрии они предложили отправить Украине денег и оружия, Киев требует новые 60 миллиардов евро на вооружение, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Вместо того, чтобы радоваться очередному американско-российскому саммиту, вместо того, чтобы радоваться возможности сделать ещё один большой шаг к миру, европейские политики продолжают поддерживать продолжение и затягивание войны. Сегодня также прозвучал лозунг: нужно отправить на Украину больше денег и оружия", - сказал Сийярто по итогам заседания глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел телеканал М1.
Министр подчеркнул, что "со временем цифры становятся всё более абсурдными", Украина требует на дальнейшее вооружение 60 миллиардов евро.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Главы МИД стран ЕС хотят сорвать переговоры России и США, заявил Сийярто
Вчера, 16:14
 
В миреУкраинаВенгрияРоссияПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала