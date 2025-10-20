https://ria.ru/20251020/vengrija-2049413442.html
Сийярто обвинил ЕС в военном психозе
Сийярто обвинил ЕС в военном психозе
В ЕС царит военный психоз, вместо поддержки проведения саммита РФ-США в Венгрии они предложили отправить Украине денег и оружия, Киев требует новые 60... РИА Новости, 20.10.2025
Сийярто обвинил ЕС в военном психозе
