Сийярто обвинил ЕС в военном психозе

БУДАПЕШТ, 20 окт - РИА Новости. В ЕС царит военный психоз, вместо поддержки проведения саммита РФ-США в Венгрии они предложили отправить Украине денег и оружия, Киев требует новые 60 миллиардов евро на вооружение, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.