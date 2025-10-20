В Уфе батут, где травмировался мальчик, не был достроен, заявили власти

ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Уличный батут в парке "Уфимское ожерелье" в Уфе, где травмировался мальчик, не был сдан в эксплуатацию, объект ограждали сигнальные ленты и конструкции, сообщили РИА Новости в администрации Кировского района города.

Ранее прокуратура заявила о проведении проверки после травмирования 14-летнего мальчика во время игр на встроенном уличном батуте в парке "Уфимское ожерелье". По данным ведомства, ребенок получил перелом левой голени и попал больницу.

"Спортивная площадка (на тропе "Жемчужина Авроры" - ред.), включая батуты, еще не была сдана в эксплуатацию. Были установлены фан-барьеры, сигнальные ленты, а также закрыты деревянными досками зоны, где находились батуты, чтобы предотвратить доступ детей", - рассказали в районной администрации.

Собеседница агентства утонила, что на территории площадки размещены таблички с предупреждениями о запрете использования оборудования до его официальной сдачи. Кроме того, с наступлением холодов и завершением летнего сезона власти приняли решение о консервации всех батутов с использованием деревянных досок с закреплением на деревянный каркас с помощью саморезов.