В Уфе батут, где травмировался мальчик, не был достроен, заявили власти - РИА Новости, 20.10.2025
15:51 20.10.2025
В Уфе батут, где травмировался мальчик, не был достроен, заявили власти
В Уфе батут, где травмировался мальчик, не был достроен, заявили власти - РИА Новости, 20.10.2025
В Уфе батут, где травмировался мальчик, не был достроен, заявили власти
Уличный батут в парке "Уфимское ожерелье" в Уфе, где травмировался мальчик, не был сдан в эксплуатацию, объект ограждали сигнальные ленты и конструкции,... РИА Новости, 20.10.2025
Новости
В Уфе батут, где травмировался мальчик, не был достроен, заявили власти

В Уфе уличный батут, где травмировался мальчик, не был сдан в эксплуатацию

ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Уличный батут в парке "Уфимское ожерелье" в Уфе, где травмировался мальчик, не был сдан в эксплуатацию, объект ограждали сигнальные ленты и конструкции, сообщили РИА Новости в администрации Кировского района города.
Ранее прокуратура заявила о проведении проверки после травмирования 14-летнего мальчика во время игр на встроенном уличном батуте в парке "Уфимское ожерелье". По данным ведомства, ребенок получил перелом левой голени и попал больницу.
"Спортивная площадка (на тропе "Жемчужина Авроры" - ред.), включая батуты, еще не была сдана в эксплуатацию. Были установлены фан-барьеры, сигнальные ленты, а также закрыты деревянными досками зоны, где находились батуты, чтобы предотвратить доступ детей", - рассказали в районной администрации.
Собеседница агентства утонила, что на территории площадки размещены таблички с предупреждениями о запрете использования оборудования до его официальной сдачи. Кроме того, с наступлением холодов и завершением летнего сезона власти приняли решение о консервации всех батутов с использованием деревянных досок с закреплением на деревянный каркас с помощью саморезов.
"В ходе мониторинга выявлено, что неустановленными лицами каркас снова демонтирован, ограждение вырвано, таблички сорваны. Зафиксированы случаи, когда родители и дети самовольно убирали ограждения и использовали батуты, несмотря на предупреждения. Администрация будет работать над улучшением информирования жителей о правилах безопасности на площадках", - подчеркнули в мэрии.
