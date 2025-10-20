Рейтинг@Mail.ru
Дни Тульской области стартовали в Совете Федерации
Тульская область
 
19:19 20.10.2025
Дни Тульской области стартовали в Совете Федерации
Дни Тульской области стартовали в Совете Федерации
В Совете Федерации стартовали Дни Тульской области, они будут проходить с понедельника по среду, 22 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 20.10.2025
тульская область, тула, север, дмитрий миляев, совет федерации рф
Тульская область, Тульская область, Тула, Север, Дмитрий Миляев, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Совете Федерации стартовали Дни Тульской области, они будут проходить с понедельника по среду, 22 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Делегация Тульской области во главе с губернатором региона Дмитрием Миляевым принимает участие в расширенных заседаниях комитетов.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Миляев принял участие в открытии литейного комплекса в Тульской области
8 октября, 17:35
В первый день на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Миляев рассказал о развитии в области инфраструктуры в сфере науки, образования и культуры.
Губернатор сообщил о потребности региона в строительстве новых школ для жителей активно застраивающихся микрорайонов — на 1100 и 1175 мест. Проектно-сметная документация на обе школы разработана, общая стоимость строительства объектов более 5 миллиардов рублей.
Глава региона акцентировал внимание на работе по улучшению жилищных условий студентов, проживающих в общежитиях педагогического университета. Отдельно Миляев отметил проект создания межвузовского оборонного кампуса в Туле. На заседании поддержали эту инициативу.
Также прошло заседание комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Миляев рассказал о развитии коммунальной инфраструктуры в Тульской области.
Губернатор обозначил проблемы, связанные с водоснабжением в Узловском районе. Там необходимо построить станцию водоподготовки Дубовского водозабора. Также есть потребность в реконструкции очистных сооружений в Веневе и строительстве комплекса очистных сооружений в Белеве. Все три объекта включены в комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры на 2025-2030 годы. В рамках заседания комитета принят проект решения, в котором предложено поддержать эти инициативы.
Состоялась рабочая встреча губернатора Тульской области с председателем комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александром Двойных. Глава региона представил успехи области в развитии агропромышленного комплекса.
В рамках Дней Тульской области в здании Совета Федерации по поручению Миляева состоялись соревнования среди команд сборной Совета Федерации и сборной областного правительства по шахматам. В течение трех дней запланированы соревнования по пяти видам спорта: шахматам, пулевой стрельбе, женскому волейболу, футболу и хоккею.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на еженедельном оперативном совещании - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Праздник "День семей защитников Отечества" появится в Тульской области
13 октября, 17:09
 
