Дни Тульской области стартовали в Совете Федерации

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Совете Федерации стартовали Дни Тульской области, они будут проходить с понедельника по среду, 22 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Делегация Тульской области во главе с губернатором региона Дмитрием Миляевым принимает участие в расширенных заседаниях комитетов.

В первый день на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Миляев рассказал о развитии в области инфраструктуры в сфере науки, образования и культуры.

Губернатор сообщил о потребности региона в строительстве новых школ для жителей активно застраивающихся микрорайонов — на 1100 и 1175 мест. Проектно-сметная документация на обе школы разработана, общая стоимость строительства объектов более 5 миллиардов рублей.

Глава региона акцентировал внимание на работе по улучшению жилищных условий студентов, проживающих в общежитиях педагогического университета. Отдельно Миляев отметил проект создания межвузовского оборонного кампуса в Туле. На заседании поддержали эту инициативу.

Также прошло заседание комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Миляев рассказал о развитии коммунальной инфраструктуры в Тульской области.

Губернатор обозначил проблемы, связанные с водоснабжением в Узловском районе. Там необходимо построить станцию водоподготовки Дубовского водозабора. Также есть потребность в реконструкции очистных сооружений в Веневе и строительстве комплекса очистных сооружений в Белеве. Все три объекта включены в комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры на 2025-2030 годы. В рамках заседания комитета принят проект решения, в котором предложено поддержать эти инициативы.

Состоялась рабочая встреча губернатора Тульской области с председателем комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александром Двойных. Глава региона представил успехи области в развитии агропромышленного комплекса.