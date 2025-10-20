Более 100 новых автобусов появятся на улицах Челябинска к концу 2025 года

ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт – РИА Новости. Более 100 новых автобусов разной вместимости появятся на улицах Челябинска и Копейска до конца 2025 года, сообщил глава региона Алексей Текслер.

"Продолжаем системное обновление общественного транспорта в регионе. До конца этого года на дорогах челябинской агломерации появится 101 новый автобус. Поставки уже начались. Технику приобретаем с помощью федеральной программы лизинга", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в обновлённый парк войдут автобусы разных классов, они будут работать на девяти маршрутах в Челябинске, Копейске и пригородных направлениях.

"Продолжим оснащать муниципалитеты региона новым транспортом. Это системная постоянная работа. Благодарю федеральное министерство транспорта за поддержку наших инициатив", - отметил Текслер.

По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, по заявке Челябинской области в министерство транспорта РФ в рамках программы лизинга от ГТЛК перевозчиками планируется приобретение автобусов разных классов, в том числе 21 автобус большого класса, 63 автобуса среднего класса и 17 автобусов - малого.

Участие в программе стало возможным благодаря проводимому переводу маршрутов на регулируемый тариф с увеличением финансирования до нормативного по 351 приказу Минтранса РФ - программа предоставляет перевозчикам, победившим в конкурсах на маршруты, скидку в 40% от базовой стоимости автобусов, поясняет пресс-служба Миндортранса региона.

Таким образом, в 2025 году автобусы обновятся на следующих маршрутах: в Челябинске - 15, 17а, 74, 95,158к, в Копейске - 2, 21а, в пригороде - 213, 348, по всем 9 маршрутам проведены конкурсные процедуры и определены перевозчики, отмечается в сообщении.

Как сообщала ранее пресс-служба администрации Челябинска, в городе для общественного транспорта продолжаются работы по расширению сети выделенных полос - до конца 2025 года будет обустроено 12,4 километра новых "выделенок", а к 2030 году их общая протяженность может достигнуть 100 километров.

Так, в этом году в Челябинске выделенные полосы появятся еще на семи улицах: Бейвеля, Чичерина (от проспекта Победы до улицы Братьев Кашириных), Кирова, Эльтонской 1-й, Доватора, Воровского и Блюхера, а общая их протяженность в Челябинске к концу года составит 47,9 километра, отмечает горадминистрация.

Особое внимание уделяется контролю за соблюдением правил дорожного движения, так как многие автомобилисты неправомерно выезжают на полосы, предназначенные для общественного транспорта.

"Всего на выделенных полосах в городе работает 18 камер. Там, где фиксируются нарушения, будут установлены дополнительные средства контроля. До конца года количество камер увеличится до 26", - цитирует пресс-служба слова замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александра Егорова.