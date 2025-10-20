Такаити может продолжить линию по наращиванию военной силы, считает эксперт

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Председатель правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити в случае избрания премьер-министром страны может продолжить линию покойного экс-премьера Синдзо Абэ по наращиванию военной силы Японии, выразил в беседе с РИА Новости мнение руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов.

Агентство Киодо со ссылкой на источники сообщило, что Такаити намерена поручить пересмотреть три ключевых стратегических документа в сфере национальной обороны и безопасности, которые уже предусматривают увеличение оборонных расходов, с целью нарастить их еще больше.

"Такаити - деятель консервативного толка националистического уклона. Она протеже и ученица бывшего премьер-министра Синдзо Абэ , сторонника легализации сил самообороны Японии в качестве полноценной армии. При нем был принят ряд законодательств, которые расширяли сферу деятельности сил самообороны. Такаити является продолжательницей курса по наращиванию военной силы и потенциала, роли вооруженных сил Японии на международной арене", - сказал Кистанов.

По его мнению, готовность Такаити прорабатывать повышение оборонных расходов не вызывает удивления, особенно когда этого требует главный военно-политический союзник Японии - США в лице президента Дональда Трампа . Эксперт напомнил, что Трамп еще во время своего первого президентского срока критиковал Токио за недостаточность усилий в сфере повышения военных расходов и закупок американского вооружения.

"Он продолжил этот курс в свою вторую каденцию. Трамп резко выступает за то, чтобы Япония наряду с Южной Кореей взвинтила свои военные расходы до 5% ВВП, резко увеличила расходы на оплату пребывания американских войск на своей территории", - отметил Кистанов.

Такаити и Трамп могут обсудить тему расширения оборонных расходов на предстоящем саммите АТЭС в Южной Корее, полагает эксперт.

"Наверное, Трамп встретит понимание Такаити. Она ему в этом плане будет подыгрывать и обещать, что будет работать. Обещать можно многое, но вопрос главный: где взять источники финансирования?" - добавил Кистанов.

В декабре 2022 года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: это "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.

В трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии к 2027 году до уровня 2% ВВП от уровня 2022 года. До сих пор военные расходы составляли примерно 1,24% ВВП страны.