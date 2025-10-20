Рейтинг@Mail.ru
Такаити может продолжить линию по наращиванию военной силы, считает эксперт - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/takaiti-2049401630.html
Такаити может продолжить линию по наращиванию военной силы, считает эксперт
Такаити может продолжить линию по наращиванию военной силы, считает эксперт - РИА Новости, 20.10.2025
Такаити может продолжить линию по наращиванию военной силы, считает эксперт
Председатель правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити в случае избрания премьер-министром страны может продолжить линию покойного... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T15:56:00+03:00
2025-10-20T15:56:00+03:00
в мире
япония
южная корея
сша
санаэ такаити
дональд трамп
синдзо абэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046328141_0:157:3065:1881_1920x0_80_0_0_41a3a1f5c3fb53e5e8e83f64b9895aed.jpg
https://ria.ru/20251006/takaiti-2046613309.html
https://ria.ru/20251004/yaponiya-2046357852.html
https://ria.ru/20251018/yaponiya-2049094148.html
япония
южная корея
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046328141_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_34dbcfc023a2a3d5332d7320064a96f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, южная корея, сша, санаэ такаити, дональд трамп, синдзо абэ
В мире, Япония, Южная Корея, США, Санаэ Такаити, Дональд Трамп, Синдзо Абэ
Такаити может продолжить линию по наращиванию военной силы, считает эксперт

Кистанов: Такаити может продолжить линию Абэ по наращиванию военной силы Японии

© AP Photo / Kim Kyung-HoonСанаэ Такаити
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Kim Kyung-Hoon
Санаэ Такаити. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Председатель правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити в случае избрания премьер-министром страны может продолжить линию покойного экс-премьера Синдзо Абэ по наращиванию военной силы Японии, выразил в беседе с РИА Новости мнение руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов.
Агентство Киодо со ссылкой на источники сообщило, что Такаити намерена поручить пересмотреть три ключевых стратегических документа в сфере национальной обороны и безопасности, которые уже предусматривают увеличение оборонных расходов, с целью нарастить их еще больше.
Переговоры России и Японии - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Японский депутат оценил перспективы отношений с Россией при новом премьере
6 октября, 12:52
"Такаити - деятель консервативного толка националистического уклона. Она протеже и ученица бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, сторонника легализации сил самообороны Японии в качестве полноценной армии. При нем был принят ряд законодательств, которые расширяли сферу деятельности сил самообороны. Такаити является продолжательницей курса по наращиванию военной силы и потенциала, роли вооруженных сил Японии на международной арене", - сказал Кистанов.
По его мнению, готовность Такаити прорабатывать повышение оборонных расходов не вызывает удивления, особенно когда этого требует главный военно-политический союзник Японии - США в лице президента Дональда Трампа. Эксперт напомнил, что Трамп еще во время своего первого президентского срока критиковал Токио за недостаточность усилий в сфере повышения военных расходов и закупок американского вооружения.
"Он продолжил этот курс в свою вторую каденцию. Трамп резко выступает за то, чтобы Япония наряду с Южной Кореей взвинтила свои военные расходы до 5% ВВП, резко увеличила расходы на оплату пребывания американских войск на своей территории", - отметил Кистанов.
Флаги США и Японии в Токио. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Новая глава правящей партии Японии хочет укреплять отношения с США
4 октября, 14:05
Такаити и Трамп могут обсудить тему расширения оборонных расходов на предстоящем саммите АТЭС в Южной Корее, полагает эксперт.
"Наверное, Трамп встретит понимание Такаити. Она ему в этом плане будет подыгрывать и обещать, что будет работать. Обещать можно многое, но вопрос главный: где взять источники финансирования?" - добавил Кистанов.
В декабре 2022 года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: это "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.
В трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии к 2027 году до уровня 2% ВВП от уровня 2022 года. До сих пор военные расходы составляли примерно 1,24% ВВП страны.
В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", подразумевающее поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. Это изменение стало существенным поворотом в оборонной политике страны.
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
СМИ рассказали, что откроет путь к избранию Такаити премьером Японии
18 октября, 14:57
 
В миреЯпонияЮжная КореяСШАСанаэ ТакаитиДональд ТрампСиндзо Абэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала