В ЛНР рассказали о помощи военных с восстановлением связи в городах
В ЛНР рассказали о помощи военных с восстановлением связи в городах - РИА Новости, 20.10.2025
В ЛНР рассказали о помощи военных с восстановлением связи в городах
20.10.2025

Военные связисты 25-й армии группировки войск "Запад" восстановили связь в ряде прифронтовых городов ЛНР, сообщил журналистам инженер Луганской телефонной...
ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Военные связисты 25-й армии группировки войск "Запад" восстановили связь в ряде прифронтовых городов ЛНР, сообщил журналистам инженер Луганской телефонной компании Алексей Маслюк.
"Участие военных связистов для нас важно, потому что во всем мы стыкуемся, согласуясь с ними. К примеру, возникает какая-либо неисправность, мы тут же созваниваемся с военной комендатурой связи, организуем вместе поиск неисправности и совместным расчётом, уже выезжаем на устранение, этой неисправности", - рассказал Маслюк.
Он уточнил, что при помощи военных связистов 26 бригады удалось восстановить связь в ряде прифронтовых городов на юго-западе ЛНР.
"Помощь военных связистов она ощущается везде, к примеру, восстановили телевизионное вещание в Северодонецке, Рубежном, в Кременной. Услугами связи стало пользоваться население не только городов, но и районов. Работает связь, интернет и т.д.", - пояснил Маслюк.
Он уточнил, что военные связисты помогают гражданским специалистам налаживать новое оборудование.
"Хочу еще отметить, что получаем мы еще современное оборудование цифровое, но специалистов нам не хватает, поэтому для этого мы привлекаем военных специалистов просим их помощи в настройке в диагностике аппаратуры, ещё ни разу не получили отказ", - пояснил Маслюк.