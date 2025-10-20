В ЛНР рассказали о помощи военных с восстановлением связи в городах

ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Военные связисты 25-й армии группировки войск "Запад" восстановили связь в ряде прифронтовых городов ЛНР, сообщил журналистам инженер Луганской телефонной компании Алексей Маслюк.

"Участие военных связистов для нас важно, потому что во всем мы стыкуемся, согласуясь с ними. К примеру, возникает какая-либо неисправность, мы тут же созваниваемся с военной комендатурой связи, организуем вместе поиск неисправности и совместным расчётом, уже выезжаем на устранение, этой неисправности", - рассказал Маслюк.

Он уточнил, что при помощи военных связистов 26 бригады удалось восстановить связь в ряде прифронтовых городов на юго-западе ЛНР.

"Помощь военных связистов она ощущается везде, к примеру, восстановили телевизионное вещание в Северодонецке, Рубежном, в Кременной. Услугами связи стало пользоваться население не только городов, но и районов. Работает связь, интернет и т.д.", - пояснил Маслюк.

Он уточнил, что военные связисты помогают гражданским специалистам налаживать новое оборудование.