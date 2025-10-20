https://ria.ru/20251020/sumskaya-2049279734.html
ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Сумской области
ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Сумской области
Вооруженные силы отбили четыре контратаки ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 20.10.2025
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Вооруженные силы отбили четыре контратаки ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник провел четыре контратаки: три в районе Константиновки силами 225-го отдельного штурмового полка и одну южнее Юнаковки силами 47-й отдельной механизированной бригады", — сказал собеседник агентства.
По его словам, их удалось отразить с помощью комплексного огневого поражения. Противник с потерями отошел на исходные позиции.
зона безопасности глубиной от восьми до 12 километров.
зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. По словам президента Владимира Путина, это стало результатом нападения Украины на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
Он подчеркнул, что у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.