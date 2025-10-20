Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:51 20.10.2025 (обновлено: 08:06 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/sumskaya-2049279734.html
ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Сумской области
ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 20.10.2025
ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Сумской области
Вооруженные силы отбили четыре контратаки ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T06:51:00+03:00
2025-10-20T08:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
сумская область
россия
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573267_0:125:2085:1298_1920x0_80_0_0_f052edd956e3ed8c8613200b7dc1df9a.jpg
https://ria.ru/20251019/tekhnika-2049185453.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573267_94:0:1991:1423_1920x0_80_0_0_b3076e7e6df20d48ff3c3d205c10f856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, владимир путин, сумская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Сумская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ

ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Вооруженные силы отбили четыре контратаки ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник провел четыре контратаки: три в районе Константиновки силами 225-го отдельного штурмового полка и одну южнее Юнаковки силами 47-й отдельной механизированной бригады", — сказал собеседник агентства.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
ВС России уничтожили эшелоны с техникой ВСУ в Сумской области
19 октября, 08:50
По его словам, их удалось отразить с помощью комплексного огневого поражения. Противник с потерями отошел на исходные позиции.
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. По словам президента Владимира Путина, это стало результатом нападения Украины на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
Он подчеркнул, что у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинСумская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала