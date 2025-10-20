Правительство выделило дополнительные средства на строительство судов

"Правительство выделило дополнительное финансирование на строительство судов. Свыше 9 миллиардов рублей будет дополнительно направлено на строительство судов для наращивания морских и речных перевозок и развития арктических маршрутов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с помощью этих средств будет продолжено строительство морского парома для организации регулярного пассажирского сообщения на Дальнем Востоке, а также обслуживающих и аварийно-спасательных судов ледового класса, необходимых в том числе для организации перевозок по Северному морскому пути. Кроме того, будет завершено строительство морского водолазного судна, которое будет эксплуатироваться в Крыму.