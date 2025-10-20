https://ria.ru/20251020/sudostroenie-2049306934.html
Правительство выделило дополнительные средства на строительство судов
2025-10-20T10:39:00+03:00
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Правительство РФ дополнительно выделило свыше девяти миллиардов рублей на строительство судов для наращивания морских и речных перевозок и развития арктических маршрутов, говорится в сообщении
кабмина.
«
"Правительство выделило дополнительное финансирование на строительство судов. Свыше 9 миллиардов рублей будет дополнительно направлено на строительство судов для наращивания морских и речных перевозок и развития арктических маршрутов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с помощью этих средств будет продолжено строительство морского парома для организации регулярного пассажирского сообщения на Дальнем Востоке, а также обслуживающих и аварийно-спасательных судов ледового класса, необходимых в том числе для организации перевозок по Северному морскому пути. Кроме того, будет завершено строительство морского водолазного судна, которое будет эксплуатироваться в Крыму.
"Важно, чтобы наши верфи в ближайшее время смогли выйти на высокие темпы работ, чтобы судоходные компании могли быстрее вводить в эксплуатацию современную качественную технику", - приводятся в сообщении слова председателя правительства РФ Михаила Мишустина.