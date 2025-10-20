Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделило дополнительные средства на строительство судов - РИА Новости, 20.10.2025
10:39 20.10.2025
Правительство выделило дополнительные средства на строительство судов
Правительство РФ дополнительно выделило свыше девяти миллиардов рублей на строительство судов для наращивания морских и речных перевозок и развития арктических... РИА Новости, 20.10.2025
экономика, россия, дальний восток, республика крым, михаил мишустин, правительство рф
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделило свыше девяти миллиардов рублей на строительство судов для наращивания морских и речных перевозок и развития арктических маршрутов, говорится в сообщении кабмина.
«
"Правительство выделило дополнительное финансирование на строительство судов. Свыше 9 миллиардов рублей будет дополнительно направлено на строительство судов для наращивания морских и речных перевозок и развития арктических маршрутов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с помощью этих средств будет продолжено строительство морского парома для организации регулярного пассажирского сообщения на Дальнем Востоке, а также обслуживающих и аварийно-спасательных судов ледового класса, необходимых в том числе для организации перевозок по Северному морскому пути. Кроме того, будет завершено строительство морского водолазного судна, которое будет эксплуатироваться в Крыму.
"Важно, чтобы наши верфи в ближайшее время смогли выйти на высокие темпы работ, чтобы судоходные компании могли быстрее вводить в эксплуатацию современную качественную технику", - приводятся в сообщении слова председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
Путин дал новые поручения по развитию Арктической зоны
