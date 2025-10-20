https://ria.ru/20251020/sud-2049450839.html
Суд в ноябре начнет рассматривать дело об убийстве генерала Москалика
Суд в ноябре начнет рассматривать дело об убийстве генерала Москалика - РИА Новости, 20.10.2025
Суд в ноябре начнет рассматривать дело об убийстве генерала Москалика
Второй западный окружной военный суд в ноябре начнет по существу рассматривать уголовное дело в отношении участника террористического сообщества Игната Кузина,... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T18:13:00+03:00
2025-10-20T18:13:00+03:00
2025-10-20T18:13:00+03:00
происшествия
россия
москва
ярослав москалик
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
Происшествия, Россия, Москва, Ярослав Москалик, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в ноябре начнет рассматривать дело об убийстве генерала Москалика
Военный суд 5 ноября начнет рассматривать дело об убийстве генерала Москалика
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в ноябре начнет по существу рассматривать уголовное дело в отношении участника террористического сообщества Игната Кузина, устроившего взрыв в подмосковной Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик, рассказали РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Судебное заседание по делу Кузина назначено на 5 ноября", - сказал собеседник агентства.
Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик
погиб в результате теракта в Балашихе
25 апреля. Басманный суд Москвы
арестовал Кузина по обвинению в совершении теракта. По данным СК
, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию
и проживал в столичном регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ
. За преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
Как сообщали в прокуратуре, Кузин обвиняется по статьям о теракте, о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, об участии в террористическом сообществе, о незаконных приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывных устройств, а также о хранении и перевозке для использования заведомо поддельного официального документа.
Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин, завербованный службой безопасности Украины
, по заданию своего куратора подготовил и установил самодельное взрывное устройство возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал Москалик. Утром 25 апреля, когда генерал вышел из подъезда, СВУ было дистанционно приведено в действие. Москалик погиб на месте. Также в результате взрыва повреждено имущество 20 граждан.
Расследование в отношении неустановленных соучастников продолжается.