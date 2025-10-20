Рейтинг@Mail.ru
Суд в ноябре начнет рассматривать дело об убийстве генерала Москалика - РИА Новости, 20.10.2025
18:13 20.10.2025
Суд в ноябре начнет рассматривать дело об убийстве генерала Москалика
Суд в ноябре начнет рассматривать дело об убийстве генерала Москалика - РИА Новости, 20.10.2025
Суд в ноябре начнет рассматривать дело об убийстве генерала Москалика
Второй западный окружной военный суд в ноябре начнет по существу рассматривать уголовное дело в отношении участника террористического сообщества Игната Кузина,... РИА Новости, 20.10.2025
происшествия
россия
москва
ярослав москалик
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
происшествия, россия, москва, ярослав москалик, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Ярослав Москалик, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в ноябре начнет рассматривать дело об убийстве генерала Москалика

Военный суд 5 ноября начнет рассматривать дело об убийстве генерала Москалика

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыИгнат Кузин, обвиняемый в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик
Игнат Кузин, обвиняемый в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Игнат Кузин, обвиняемый в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в ноябре начнет по существу рассматривать уголовное дело в отношении участника террористического сообщества Игната Кузина, устроившего взрыв в подмосковной Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик, рассказали РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Судебное заседание по делу Кузина назначено на 5 ноября", - сказал собеседник агентства.
Соучастник убийства генерала Москалика о подготовке теракта - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Фигурант дела об убийстве Москалика признался, что наблюдал за ним
23 августа, 10:09
Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате теракта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Кузина по обвинению в совершении теракта. По данным СК, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в столичном регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
Как сообщали в прокуратуре, Кузин обвиняется по статьям о теракте, о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, об участии в террористическом сообществе, о незаконных приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывных устройств, а также о хранении и перевозке для использования заведомо поддельного официального документа.
Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин, завербованный службой безопасности Украины, по заданию своего куратора подготовил и установил самодельное взрывное устройство возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал Москалик. Утром 25 апреля, когда генерал вышел из подъезда, СВУ было дистанционно приведено в действие. Москалик погиб на месте. Также в результате взрыва повреждено имущество 20 граждан.
Расследование в отношении неустановленных соучастников продолжается.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Захарова оценила признание Киева в соучастии в убийстве генерала Москалика
28 апреля, 18:58
 
ПроисшествияРоссияМоскваЯрослав МоскаликСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
