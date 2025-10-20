Владимир Журавлев, подозреваемый в теракте на "Северном потоке", в зале суда в Варшаве. Архивное фото

Польская прокуратура не будет обжаловать отказ в выдаче Журавлева

ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Польская прокуратура не будет обжаловать решение суда об отказе в выдаче Германии подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины Владимира Журавлева, сообщил РИА Новости представитель варшавской прокуратуры.

Журавлев был задержан по просьбе властей Германии Польше . Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. Затем тот же суд продлил арест еще на 40 дней. В минувшую пятницу суд постановил отказать в выдаче Журавлева Германии и освободил его в зале суда.

"Принято решение об отказе от обжалования решения Окружного суда Варшавы в отношении Владимира Журавлева", - сказал представитель прокуратуры.

Он добавил, что прокуратура имеет право обжаловать решение суда, однако не воспользуется таким правом.

Позже министр юстиции, генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек заявил журналистам, что прокуратура обрадовалась решению суда, хотя во время судебного заседания прокурор выступал за удовлетворение запроса Германии о выдаче Журавлева.

"Решение независимого суда нас очень радует", - сказал Журек журналистам.

По его словам, в ходе рассмотрения просьбы Германии Польша соблюдала все формальности, и решение суда является независимым.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден . Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.