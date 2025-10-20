Рейтинг@Mail.ru
16:42 20.10.2025 (обновлено: 16:51 20.10.2025)
Польская прокуратура не будет обжаловать отказ в выдаче Журавлева
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Журавлев, подозреваемый в теракте на "Северном потоке", в зале суда в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Журавлев, подозреваемый в теракте на "Северном потоке", в зале суда в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Польская прокуратура не будет обжаловать решение суда об отказе в выдаче Германии подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины Владимира Журавлева, сообщил РИА Новости представитель варшавской прокуратуры.
Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. Затем тот же суд продлил арест еще на 40 дней. В минувшую пятницу суд постановил отказать в выдаче Журавлева Германии и освободил его в зале суда.
"Принято решение об отказе от обжалования решения Окружного суда Варшавы в отношении Владимира Журавлева", - сказал представитель прокуратуры.
Он добавил, что прокуратура имеет право обжаловать решение суда, однако не воспользуется таким правом.
Позже министр юстиции, генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек заявил журналистам, что прокуратура обрадовалась решению суда, хотя во время судебного заседания прокурор выступал за удовлетворение запроса Германии о выдаче Журавлева.
"Решение независимого суда нас очень радует", - сказал Журек журналистам.
По его словам, в ходе рассмотрения просьбы Германии Польша соблюдала все формальности, и решение суда является независимым.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
