Число пострадавших при наезде машины на палатку в Мэриленде выросло до 13
Число пострадавших при наезде машины на палатку в Мэриленде выросло до 13 - РИА Новости, 20.10.2025
Число пострадавших при наезде машины на палатку в Мэриленде выросло до 13
Число пострадавших в результате наезда машины на палатку с людьми в американском штате Мэриленд выросло до 13, одна пострадавшая скончалась, заявила местная... РИА Новости, 20.10.2025
Число пострадавших при наезде машины на палатку в Мэриленде выросло до 13
Число пострадавших после наезда авто на палатку в США выросло до 13, один погиб
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Число пострадавших в результате наезда машины на палатку с людьми в американском штате Мэриленд выросло до 13, одна пострадавшая скончалась, заявила местная полиция.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на местные власти сообщал о том, что автомобиль въехал в палатку в Бладенсберге в американском штате Мэриленд
, в результате чего 11 человек получили серьёзные травмы. По данным телеканала, автомобиль въехал в группу людей, праздновавших день рождения ребенка.
"Авария повлекла за собой смерть... Среди пострадавших в результате аварии восемь были детьми в возрасте от 1 до 17 лет, шестеро - взрослыми, включая погибшую", - говорится в заявлении полицейского департамента Бладенсберга.
По данным полиции, водитель сдался полиции и был допрошен. Только один из пострадавших детей продолжает находиться в больнице, его состоянию ничего не угрожает.