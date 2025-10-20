Число пострадавших при наезде машины на палатку в Мэриленде выросло до 13

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Число пострадавших в результате наезда машины на палатку с людьми в американском штате Мэриленд выросло до 13, одна пострадавшая скончалась, заявила местная полиция.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на местные власти сообщал о том, что автомобиль въехал в палатку в Бладенсберге в американском штате Мэриленд , в результате чего 11 человек получили серьёзные травмы. По данным телеканала, автомобиль въехал в группу людей, праздновавших день рождения ребенка.

"Авария повлекла за собой смерть... Среди пострадавших в результате аварии восемь были детьми в возрасте от 1 до 17 лет, шестеро - взрослыми, включая погибшую", - говорится в заявлении полицейского департамента Бладенсберга.