Число пострадавших при наезде машины на палатку в Мэриленде выросло до 13 - РИА Новости, 20.10.2025
02:30 20.10.2025
Число пострадавших при наезде машины на палатку в Мэриленде выросло до 13
Число пострадавших при наезде машины на палатку в Мэриленде выросло до 13 - РИА Новости, 20.10.2025
Число пострадавших при наезде машины на палатку в Мэриленде выросло до 13
Число пострадавших в результате наезда машины на палатку с людьми в американском штате Мэриленд выросло до 13, одна пострадавшая скончалась, заявила местная... РИА Новости, 20.10.2025
в мире
мэриленд
https://ria.ru/20250904/deti-2039694389.html
https://ria.ru/20250719/avtomobil-2030162114.html
мэриленд
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, мэриленд
В мире, Мэриленд
Число пострадавших при наезде машины на палатку в Мэриленде выросло до 13

Число пострадавших после наезда авто на палатку в США выросло до 13, один погиб

© AP Photo / Susan Walsh
Сотрудники полиции в США - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Число пострадавших в результате наезда машины на палатку с людьми в американском штате Мэриленд выросло до 13, одна пострадавшая скончалась, заявила местная полиция.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на местные власти сообщал о том, что автомобиль въехал в палатку в Бладенсберге в американском штате Мэриленд, в результате чего 11 человек получили серьёзные травмы. По данным телеканала, автомобиль въехал в группу людей, праздновавших день рождения ребенка.
В миреМэриленд
 
 
