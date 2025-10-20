Спецоперация, 20 октября: ВС России освободили Ленино в ДНР

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ленино в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник.

Как отмечает российское военное ведомство, "Центр" и другие группировки ВС РФ, участвующие в специальной военной операции, нанесли поражение живой силе и технике украинских подразделений, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ за сутки составили порядка 1575 военнослужащих.

Кроме того, Киев лишился танка, 10 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских орудий, девяти станций радиоэлектронной борьбы, девяти складов боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины , местам хранения ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.

Российская ПВО сбила три управляемые авиабомбы и 129 беспилотников самолетного типа.

Позиция не меняется

Позиция России по теме возможности остановки войск РФ и Украины по линии соприкосновения не меняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Так он прокомментировал сообщение пула журналистов Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже".

По словам Пескова, Москва ждёт от нового саммита РФ-США, который может состояться в Будапеште , возможности продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования.

Замерзнет и будет разрушена

Агентство Рейтер со ссылкой на два источника передает, что Трамп на переговорах с Владимиром Зеленским рассуждал о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России. По данным третьего собеседника агентства, Трамп пришел к этому предложению после того, как Зеленский заявил, что добровольно "не отдаст" никакую территорию. По словам одного из источников Рейтер, посылом Трампа было то, что Украина "замерзнет и будет разрушена", если Киев не заключит мирную сделку с РФ.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в ЕС хотели бы увидеть встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, но будут следить за итогами планируемого саммита Путина и Трампа. По её словам, именно президент России с Зеленским могут "реально обсудить, что они могут сделать".

Каллас добавила, что главы МИД ЕС обсуждают использование замороженных российских активов для военных нужд Украины.

Провалили работу

Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней, до февраля 2026 года, свидетельствуют данные с сайта украинского парламента. Согласно ранее подписанным им законам, военное положение и мобилизация действуют до 5 ноября.

Кроме того, глава киевского режима пожаловался, что не все поддерживающие Украину страны присоединились к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая подразумевает закупку оружия США для Киева. Также Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон готовят контракт на закупку 25 систем Patriot, при этом одним из источников финансирования предполагается сделать замороженные российские активы.

Помимо этого, он заявил, что Украина готова к переговорам в Будапеште, если её туда пригласят. При этом, напрашиваясь на встречу, Зеленский не преминул критически отозваться о Венгрии , назвав её не лучшим местом "по историческим и политическим причинам".

Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что украинская делегация, отправившаяся в Вашингтон в преддверии встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне провалила свою работу и не смогла заключить ряд важных соглашений с крупными американскими оборонными компаниями и игроками энергетического сектора.

Глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов заявил, что в этом году на Украине будут блэкауты, и призвал жителей готовиться сидеть по восемь часов в темноте, есть холодную пищу, стоять в пробках и опаздывать на работу.