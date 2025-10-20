Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 20 октября: ВС России освободили Ленино в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 20.10.2025
Спецоперация, 20 октября: ВС России освободили Ленино в ДНР
Спецоперация, 20 октября: ВС России освободили Ленино в ДНР - РИА Новости, 20.10.2025
Спецоперация, 20 октября: ВС России освободили Ленино в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ленино в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в... РИА Новости, 20.10.2025
россия, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, кайя каллас, евросоюз, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины

Спецоперация, 20 октября: ВС России освободили Ленино в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие во зоне СВО
Российские военнослужащие во зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие во зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ленино в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник.
Как отмечает российское военное ведомство, "Центр" и другие группировки ВС РФ, участвующие в специальной военной операции, нанесли поражение живой силе и технике украинских подразделений, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ за сутки составили порядка 1575 военнослужащих.
Единственная в бригаде девушка-связист о своей работе в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Связист рассказала, как 12 часов под дронами налаживала связь
Вчера, 12:09
Кроме того, Киев лишился танка, 10 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских орудий, девяти станций радиоэлектронной борьбы, девяти складов боеприпасов и материальных средств.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.
Российская ПВО сбила три управляемые авиабомбы и 129 беспилотников самолетного типа.

Позиция не меняется

Позиция России по теме возможности остановки войск РФ и Украины по линии соприкосновения не меняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщение пула журналистов Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже".
По словам Пескова, Москва ждёт от нового саммита РФ-США, который может состояться в Будапеште, возможности продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования.
Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
ВС России нанесли поражение объектам энергетики, работающим на ВПК Украины
дополняется ...

Замерзнет и будет разрушена

Агентство Рейтер со ссылкой на два источника передает, что Трамп на переговорах с Владимиром Зеленским рассуждал о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России. По данным третьего собеседника агентства, Трамп пришел к этому предложению после того, как Зеленский заявил, что добровольно "не отдаст" никакую территорию. По словам одного из источников Рейтер, посылом Трампа было то, что Украина "замерзнет и будет разрушена", если Киев не заключит мирную сделку с РФ.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в ЕС хотели бы увидеть встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, но будут следить за итогами планируемого саммита Путина и Трампа. По её словам, именно президент России с Зеленским могут "реально обсудить, что они могут сделать".
Каллас добавила, что главы МИД ЕС обсуждают использование замороженных российских активов для военных нужд Украины.

Провалили работу

Украинские СМИ в понедельник сообщали о взрывах в Одесской области и неоднократных взрывах в Павлограде в Днепропетровской области. Энергокомпания "Черниговоблэнерго" сообщила о масштабных разрушениях на энергетическом объекте в Черниговской области после взрывов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Зеленский раскрыл детали со встречи с Трампом
Вчера, 13:45
Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней, до февраля 2026 года, свидетельствуют данные с сайта украинского парламента. Согласно ранее подписанным им законам, военное положение и мобилизация действуют до 5 ноября.
Кроме того, глава киевского режима пожаловался, что не все поддерживающие Украину страны присоединились к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая подразумевает закупку оружия США для Киева. Также Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон готовят контракт на закупку 25 систем Patriot, при этом одним из источников финансирования предполагается сделать замороженные российские активы.
Помимо этого, он заявил, что Украина готова к переговорам в Будапеште, если её туда пригласят. При этом, напрашиваясь на встречу, Зеленский не преминул критически отозваться о Венгрии, назвав её не лучшим местом "по историческим и политическим причинам".
Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что украинская делегация, отправившаяся в Вашингтон в преддверии встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне провалила свою работу и не смогла заключить ряд важных соглашений с крупными американскими оборонными компаниями и игроками энергетического сектора.
Глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов заявил, что в этом году на Украине будут блэкауты, и призвал жителей готовиться сидеть по восемь часов в темноте, есть холодную пищу, стоять в пробках и опаздывать на работу.
Система управления в украинских войсках подчинена личному желанию главкома ВСУ Александра Сырского, который не успевает проследить за всем, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Финляндии серьезно предупредили Зеленского после заявления Трампа
Вчера, 16:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампКайя КалласЕвросоюзВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
