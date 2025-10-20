https://ria.ru/20251020/spetsoperatsiya-2049333928.html
ВС России нанесли поражение объектам энергетики, работающим на ВПК Украины
Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:47:00+03:00
ВС России нанесли поражение объектам энергетики, работающим на ВПК Украины
МО: ВС РФ нанесли поражение работающим на украинский ВПК объектам энергетики