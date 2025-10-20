https://ria.ru/20251020/spetsoperatsiya-2049291559.html
Российские военные разорвали оборону ВСУ у Новопавловки, сообщил Пушилин
Подразделения ВС России на красноармейском направлении ДНР разорвали многоуровневую оборону ВСУ в районе Новопавловки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 20.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
