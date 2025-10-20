Рейтинг@Mail.ru
Российские военные захватили американскую бронемашину ВСУ - РИА Новости, 20.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
04:18 20.10.2025
Российские военные захватили американскую бронемашину ВСУ
Эвакуационная группа ремонтной роты "Южной" группировки войск успешно вывезла подбитую американскую бронемашину М113 ВСУ с линии боевого соприкосновения в ДНР,... РИА Новости, 20.10.2025
Российские военные захватили американскую бронемашину ВСУ

В ДНР эвакуировали подбитую американскую бронемашину М113 ВСУ

БМП-3 ВС РФ в зоне СВО
БМП-3 ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 окт — РИА Новости. Эвакуационная группа ремонтной роты "Южной" группировки войск успешно вывезла подбитую американскую бронемашину М113 ВСУ с линии боевого соприкосновения в ДНР, рассказал РИА Новости водитель мастер-эвакуационного отделения с позывным "Киля".
"Эвакуировали М113, подорванную на мине. Пришлось пробивать дорогу через лесопосадку, через окопы. Машина переехала через окопы, достали её из посадки, зацепили и также через все препятствия вытянули вместе с механиком-водителем, который находился внутри", — рассказал военнослужащий.
"Украинцев больше нет". На Западе сделали признание о конфликте с Россией
19 октября, 16:45
19 октября, 16:45
По его словам, для прохода эвакуационной техники приходилось расчищать путь, спиливая крупные деревья, мешавшие продвижению.
"Чтобы "Урал" заехал, приходилось выпиливать немного деревьев, которые он не мог сломать. Пропилили три-четыре ствола, остальное прошли через окопы и мелкие посадки. Вытянули машину и эвакуировали", — уточнил "Киля".
Он добавил, что специалисты ремонтного взвода оперативно подварили повреждения бронемашины.
"Без критических повреждений, всё на ходу работает", — отметил военнослужащий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
