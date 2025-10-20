Российские военные захватили американскую бронемашину ВСУ

ДОНЕЦК, 20 окт — РИА Новости. Эвакуационная группа ремонтной роты "Южной" группировки войск успешно вывезла подбитую американскую бронемашину М113 ВСУ с линии боевого соприкосновения в ДНР, рассказал РИА Новости водитель мастер-эвакуационного отделения с позывным "Киля".

"Эвакуировали М113, подорванную на мине. Пришлось пробивать дорогу через лесопосадку, через окопы. Машина переехала через окопы, достали её из посадки, зацепили и также через все препятствия вытянули вместе с механиком-водителем, который находился внутри", — рассказал военнослужащий.

По его словам, для прохода эвакуационной техники приходилось расчищать путь, спиливая крупные деревья, мешавшие продвижению.

"Чтобы "Урал" заехал, приходилось выпиливать немного деревьев, которые он не мог сломать. Пропилили три-четыре ствола, остальное прошли через окопы и мелкие посадки. Вытянули машину и эвакуировали", — уточнил "Киля".

Он добавил, что специалисты ремонтного взвода оперативно подварили повреждения бронемашины.

"Без критических повреждений, всё на ходу работает", — отметил военнослужащий.